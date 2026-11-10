“Ho tamponato la ferita solo con le dita”: l’eroe italiano che ha salvato il poliziotto nella sparatoria di Cracovia

Gli spari, le grida e il panico che in un attimo si è impossessato della piazza. L’incubo di Cracovia è iniziato sabato pomeriggio poco dopo le 15, quando la piazza del mercato, cuore pulsante della città, è piombato nel terrore per mano di un 24enne armato di fucile che ha sparato all’impazzata. Solo il coraggio di due poliziotti ha impedito che il bilancio, già gravissimo di 6 persone uccise nella folle corsa in auto, fosse più pesante. Lo hanno neutralizzato ma, prima di riuscirci, sono stati colpiti a loro volta. Jakub Kulik e Artur Moranski sono stati i primi ad arrivare sul posto e si trovano tutt’ora ricoverati ma le loro condizioni sono in miglioramento.

E se sono vivi lo devono a chi, in quei momenti, non ci ha pensato due volte a mettere a rischio la sua vita: medici, infermieri, paramedici, personale sanitario ma anche persone comuni, negozianti e ristoratori, che si sono precipitati in strada per fornire il primo aiuto in attesa dei soccorsi. Tra loro c’era anche un italiano originario di Catania, Alfio Aleo, di 41 anni, che da diversi anni vive e lavora a Cracovia nei locali di famiglia, una gelateria e una rosticceria e focacceria, a circa 100 metri da dove si è scatenata la sparatoria. “Abbiamo sentito subito i colpi e ho riconosciuto che non si trattava di fuochi d’artificio o di mortaretti o quant’altro, ho riconosciuto che questi spari provenivano da un’arma da fuoco e ci siamo subito affacciati, abbiamo visto…”, ha spiegato Alfio Aleo raggiunto da Il Giornale.

“In un primo momento, tra lo shock e quant’altro, si è cercato di trovare la lucidità e capire cosa stava succedendo, perché si pensava forse a un comando o una squadra di persone in base al volume di fuoco che si era sentito… Era impressionante”, ha proseguito nel racconto di quei momenti così concitati, quando il tempo per prendere una decisione è di poche frazioni di secondo. Alfio, non appena sono terminati gli spari, si è precipitato dove si trovavano l’attentatore e i poliziotti. “I colpi esplosi erano tanti e molti sono andati a segno, quindi lei potrà benissimo immaginare sangue, gente che scappava, pianti e quant’altro. Abbiamo cercato subito, insieme ad altri passanti, di gestire la situazione nel minor tempo possibile, dando soccorso a tutte e tre le persone indiscriminatamente, pur avendo capito sin da subito che quel ragazzo vestito da militare era il responsabile della sparatoria”, ci ha detto ancora, sottolineando che, in quel momento, l’obiettivo era salvare la vita di tutti, o almeno provarci.

“Personalmente poi mi sono concentrato sul poliziotto che è rimasto dietro, vicino alla macchina bianca, perché era quello che era stato meno notato: era caduto tra la macchina e il marciapiede, vestito di scuro, la gente era concentrata su Kulik e l’attentatore. Girandomi, guardandomi attorno per vedere se c’era un cecchino o quant’altro, perché non si capiva, ho notato questo agente che era rimasto a terra. Subito ci siamo precipitati, io insieme a un’altra signora che forse aveva una conoscenza di primo soccorso, sospetto che fosse un’infermiera o quant’altro”. Moranski era ferito al braccio e all’addome, all’altezza dei reni, “abbiamo cercato di tamponare le ferite con quello che ci trovavamo per le mani e qualche persona, vedendo che tamponavamo solo con le dita, si è strappata la maglia, ci ha dato fazzolettini e quant’altro. Io ho fatto del mio meglio, siamo rimasti circa mezz’ora sull’asfalto, cercando fibbie, cinghie e quant’altro”. I due chirurghi che si sono occupati di Kulik hanno dato uno sguardo anche a Moranski e chiesto ad Alfio di continuare così, perché tra tutti lui era quello con più possibilità di salvezza. “Abbiamo continuato queste manovre fino a quando poi sono arrivati i soccorsi e, nel momento in cui sono arrivati, abbiamo dato una mano a caricarlo e poi, diciamo, ci siamo un po’ messi da parte”, ci ha raccontato.

Alfio ci ha spiegato che non vuole farsi pubblicità ma ha voluto raccontare la sua esperienza perché in Polonia ci sono state vicende, che hanno visto coinvolti italiani, che non hanno fatto una bella pubblicità al nostro Paese. “Ci tenevo a fare sapere a tutti, sia in Italia sia in Polonia, che noi siamo ben altro e che c’erano anche italiani lì in mezzo ad aiutare. Eravamo un gruppo: non dico che c’ero solo io, c’erano almeno un’altra decina di persone”, ha voluto sottolineare, “ci tengo a far sapere sia al mio Paese che alla Polonia, dove ora abito, che c’eravamo anche noi in prima fila, davvero in prima fila, che anche l’Italia era lì”.