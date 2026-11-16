“L’hai spinto forte?”. Così i finti carabinieri egiziani hanno ucciso il 92enne

La polizia davanti e dentro il palazzo di via Muratori 53 dove a seguito di una rapina un anziano e stato ucciso il 27 ottobre, Milano (Italy) November 14, 2026 (Photo Massimo Alberico/LaPresse)

Una rapina brutale, priva di alcuno scrupolo, finita in omicidio. Una totale assenza di scrupoli. Questo quanto sta emergendo dalle indagini condotte dalla polizia di Milano, che ha avuto modo di ascoltare un fitto dialogo tra i presunti responsabili della morte di Nicola Luciano Re, l’anziano di 92 anni trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

Fermati e portati in questura per essere interrogati, Mohamed Abouelfetouh e Hamdi Hassan hanno parlato senza sapere di essere intercettati. Le loro parole, unite al resto delle prove, non lascerebbero spazio a dubbi.

Il dialogo intercettato

Venerdì scorso i due egiziani di 19 e 22 anni sono stati portati in questura per l’interrogatorio, ma gli inquirenti li hanno ascoltati anche quando si trovavano da soli. In questo modo che è stato possibile recuperare informazioni molto importanti. La conversazione tra i due, riportata da Il Corriere della Sera, dimostra la loro preoccupazione. Non solo. Nel corso del dialogo, i giovani nordafricani fanno riferimento a una possibile banda.

I due parlano ovviamente di Nicola Luciano Re. Abouelfetouh domanda al compagno: “L’hai spinto forte?”, e l’altro replica: “Non l’ho spinto forte. È lui che è inciampato nella sedia”. Dichiarazioni, queste, che inchiodano entrambi.

La conversazione, poi, si concentra su altro. È ancora Abouelfetouh a parlare: “I napoletani e D. devono essere consegnati”. E, ancora: “Tutti devono cadere... tutti hanno mangiato e tutti pagheranno”. Per quanto riguarda Napoli – dove si presume trovarsi il resto del gruppo – gli investigatori hanno scoperto che i due egiziani si erano effettivamente recati nel capoluogo campano poche ore dopo aver commesso la rapina, viaggiando in treno.

Poi l’attenzione torna su quanto accaduto e sulla necessità di concordare una versione. “Dobbiamo raccontare la stessa versione”, dice Abouelfetouh al compagno più giovane. “Nessuno sapeva che ho colpito l’uomo tranne te”, è la risposta di Hassan. E il 22enne: “Se ti chiede se l’hai colpito... di’ che sei sceso e che siamo andati via e che volevamo restituire ‘le cose’”.

Le indagini

Le intercettazioni, unite al resto del materiale acquisito dagli inquirenti, non lascerebbero dubbi. Su Abouelfetouh e Hassan, fermati la sera stessa del fatto (martedì 27 ottobre), pende l’accusa di rapina aggravata. Hassan, di soli 19 anni, è indagato anche per omicidio, dal momento che solo lui si sarebbe introdotto nell’appartamento sito al quarto piano del palazzo di via Muratori, dove abitava Nicola Luciano Re.

Ricordiamo che, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’anziano era stato raggirato con la truffa del finto carabiniere. Resosi conto dell’inganno, aveva probabilmente opposto resistenza, venendo così aggredito. A trovarlo, ormai privo di sensi, è stata la figlia.

I due egiziani compaiono nei filmati delle videocamere di sorveglianza: in alcune, li si vede allontanarsi dalla zona dove è accaduto il terribile episodio.

Sabato sono entrambi comparsi davanti al gip, ma hanno scelto di non parlare.