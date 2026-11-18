Dalla moschea alle scuole occupate, Lorenzo Pacini torna a far discutere. Il candidato alle primarie della sinistra per la scelta del sindaco di Milano, nonché assessore del Pd al Municipio 1, questa volta si è presentato al liceo Agnesi, uno degli istituti coinvolti nella mobilitazione studentesca. E il messaggio rivolto ai ragazzi non lascia spazio a interpretazioni: le occupazioni devono andare avanti.

“Quando chi governa se ne frega dei suoi giovani e dei suoi studenti, i giovani e gli studenti devono continuare a occupare le scuole. Perché finchè si troveranno i soldi per le armi e non si troveranno i soldi per sistemare il vetro della vostra palestra, finchè si troveranno i soldi per occupare la Palestina e per aiutare Israele e non si troveranno i soldi per sistemare i vostri bagni, allora voi dovete continuare a occupare”, le parole pronunciate davanti agli studenti e rilanciate in un video sui social. Pacini lega le condizioni degli edifici scolastici alle spese militari e al sostegno a Israele, invitando apertamente i ragazzi a proseguire la protesta.

Del resto, l’esponente dem è ormai abituato alle polemiche. Soltanto domenica scorsa era stato protagonista di un incontro politico alla moschea Mariam di via Padova, iniziativa che aveva suscitato critiche e che lui stesso aveva difeso. Prima ancora, aveva evocato i “fucili” contro i fascisti, precisando successivamente di riferirsi alla Resistenza e all’eventualità di una deriva dittatoriale.

Non meno discusse le sue dichiarazioni sulle violenze durante le manifestazioni milanesi, comprese quelle sulle vetrine distrutte che avrebbero dato lavoro ai vetrai. E poi la proposta di prolungare la scuola dell’obbligo fino ai 25 anni e il recente riferimento all’Unione Sovietica come esempio di “pane, pace e libertà”, che aveva provocato nuove contestazioni.

Adesso un altro intervento destinato ad alimentare il confronto politico. Questa volta Pacini sceglie le aule occupate e invita gli studenti a non interrompere la mobilitazione. Un’iniziativa che riporta al centro anche il ruolo di chi, oltre a sostenere una protesta, aspira a governare la città.