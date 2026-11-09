La vita dedicata alla ricerca scientifica e 7 spedizioni in Antartide: chi era Roberto Cervellati, il fisico dell’Enea travolto da un monopattino

Aveva esplorato i ghiacci dell’Antartide, partecipato a sette spedizioni scientifiche e contribuito allo sviluppo della ricerca italiana nel continente polare. La sua storia si è conclusa a Roma, sulla pista ciclabile di viale Angelico, dove un monopattino elettrico lo ha travolto mentre stava tornando a casa. Roberto Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell’Enea, è morto sabato 7 novembre al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. Aveva 92 anni, avrebbe festeggiato il 93esimo compleanno il 13 novembre. Dopo l’investimento, il conducente del monopattino si era allontanato senza prestare soccorso. Alcuni commercianti della zona, che avevano assistito alla scena, hanno tentato di fermarlo. Oggi, lunedì 9 novembre, un uomo di 51 anni si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Roma Trastevere, dichiarando di essere il conducente del monopattino. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità dell’uomo. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli disporrà nei prossimi giorni l’autopsia.

Chi era Roberto Cervellati

Fisico e ricercatore dell’Enea, Cervellati è stato una figura di riferimento per la ricerca scientifica italiana in Antartide. Nel corso della sua carriera aveva partecipato a sette spedizioni nel continente, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore e capo missione. Un’attività che lo aveva portato a confrontarsi con uno degli ambienti più difficili del pianeta, contribuendo all’organizzazione e allo sviluppo delle campagne scientifiche italiane. Dal 1992 al 2006 aveva rappresentato l’Italia nel gruppo di esperti dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), il comitato scientifico internazionale che coordina la ricerca nel continente polare. Aveva inoltre contribuito, insieme a Chiara Ramorino, alla realizzazione del Composite Gazetteer of Antarctica, il repertorio geografico internazionale che raccoglie i nomi dei luoghi antartici. Nel 2006 era arrivato un riconoscimento particolare: a Cervellati era stato intitolato un ghiacciaio lungo circa 9,5 chilometri nella Terra di Ellsworth, nell’Antartide occidentale. Un omaggio al suo impegno scientifico, tanto più significativo perché arrivato quando era ancora in vita. Era stato anche tra i precursori dell’orienteering (uno sport di orientamento in cui i partecipanti devono raggiungere una serie di punti di controllo sul territorio, utilizzando una carta topografica e una bussola) in Italia.

Il ricordo dei colleghi: “Era il nostro Gandalf”

Accanto alla competenza scientifica, chi aveva lavorato con lui ricorda soprattutto le qualità umane. Guido Di Donfrancesco, fisico dell’atmosfera e climatologo polare dell’Enea, lo ha definito “la persona più buona e saggia che abbia mai incontrato”. I colleghi lo chiamavano affettuosamente “il nostro Gandalf”, come il mago dai capelli bianchi della saga del Signore degli Anelli, per il suo carisma e la capacità di essere un punto di riferimento per gli altri. “Era una persona squisita dal punto di vista umano e come scienziato”, ha raccontato Di Donfrancesco, ricordando anche la passione che non lo aveva abbandonato dopo il pensionamento. “Roberto era già andato in pensione, ma era così appassionato che mi ha chiesto se c’era la possibilità di lavorare ancora”. Anche dopo aver lasciato il servizio, infatti, continuava a frequentare gli ex colleghi e a dare una mano quando necessario. “Quando facevamo le rimpatriate lo chiamavamo sempre, lo andavo a prendere in macchina. Aveva una figlia e dei nipotini a cui teneva tantissimo, ma se serviva qualcosa sul lavoro, si liberava al volo e correva a darci una mano”, ha ricordato ancora il collega. Al cordoglio si è unito anche l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che ha ricordato la lunga collaborazione di Cervellati con i propri ricercatori e il contributo dato alla comunità scientifica italiana. Le figlie Maria Cristina, Maria Laura e Roberta hanno ricordato la passione del padre per il continente polare: “L’Antartide è sempre stata parte di lui, ne parlava continuamente ai nipoti”.