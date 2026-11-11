Pier Silvio Berlusconi: “Né io né Marina scenderemo in politica”. Su Mentana: “Porte sempre aperte”, ma no a Ranucci a Mediaset

Di certo si sta andando a caccia di un altro santo che possa interessare in maniera potente il pubblico come è accaduto per la fiction sul santo millenial Carlo Acutis che è stato il titolo top del 2026 di tutta la tv italiana con il 29,6 per cento di share. Poi nel breve termine c’è molta attenzione sull’”Isola dei famosi” con la irrituale conduzione di Selvaggia Lucarelli: il reality andrà in onda nelle prossime settimane, quindi nel periodo freddo mentre i concorrenti saranno in costume, senza studio e senza opinionisti, e si vedrà come gli spettatori di Canale 5 accoglieranno questi cambiamenti. E presto rivedremo in onda anche un altro format storico che potrebbe emulare il mega successo della “Ruota della Fortuna”, “Ok, il prezzo è giusto” con la conduzione di Ilary Blasi.

Sono queste alcune delle novità dal punto di vista dei programmi di cui ha parlato Pier Silvio Berlusconi questa mattina a Cologno Monzese con la stampa nel fare il punto sulle strategie e sul momento attuale di Mediaset e in generale di MFE (il gruppo paneuropeo di Fininvest). Un gruppo che comprende televisioni in Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera e Germania, che è arrivato, per dare un ordine di grandezza, a 70 milioni di persone che, in vari modi, vengono raggiunti e su cui il management sta lavorando per una grande processo di trasformazione digitale che comprende anche l’allargamento di “Infinity” a unica piattaforma digitale.

“Nè io nè Marina intendiamo scendere in politica”, ha tagliato corto, “Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c’è un interesse da imprenditori, perché crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato. Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Fi ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta”.

Comunque, per restare agli interessi degli spettatori italiani, nell’immediato a dicembre si troveranno in onda sotto Natale “This is me”, il programma con Silvia Toffanin, lo show di Panariello e quello de Il Volo.

Poi, quando verrà messa a punto, come detto, arriverà “L’Isola” con la Lucarelli in loco, cioè Le Filippine e non negli studi televisivi di Cologno. Per quanto riguarda Carlo Acutis, Pier Silvio ha detto di essere estremamente orgoglioso dei risultati d’ascolto del film Tv, che “è stata una mia idea - ha rivendicato” e ha spiegato che “si sta progettando una serata unica in cui trasmettere la fiction in contemporanea in Spagna, Germania e anche in Italia”.

In una televisione che ha orgogliosamente descritto come giovane (avendo assunto decine di ragazzi under 30 anche nel 2026), il Ceo di MFE risponde che le porte sono anche aperte per i “maestri” della tv, come Enrico Mentana che lascerà La7, secondo quello da lui stesso detto, il 23 dicembre. “Grande stima per lui, non so cosa farà, ma le porte per lui sono spalancate”, ha spiegato. E su Fazio su cui pure si vocifera che potrebbe lasciare il 9, visto che nel 2027 scade il contratto, ha aggiunto: “A mio parere Discovery non se lo lascerà sfuggire, in ogni caso io ho con lui una relazione di amicizia e se deciderà di andarsene vedremo”.

Invece, per altri grandi volti Mediaset scomparsi dal video, Antonio Ricci e Alfonso Signorini non ci sono novità in vista.