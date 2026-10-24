Mentana annuncia l’addio al Tg La7: “Lascio il 23 dicembre”

Enrico Mentana lascia il Tg di La7. Lo ha annunciato lo stesso giornalista dopo aver ricevuto ad Alessandria il premio “Franco Marchiaro”.

“Voglio darvi io una notizia: che il 23 dicembre lascio il Tg La7, visto che se ne parla tanto”, ha detto Mentana. “Il 23 dicembre saluto, voglio passare il Natale in famiglia. Per rivedermi dove? Beh, qui al premio l’anno prossimo”, ha aggiunto sibillino.

Il giornalista, direttore delTg dell’emittente di Urbano Cairo, annuncia l’addio nella cerimonia in cui riceve il premio Marchiaro a Alessandria. L’evento è l’occasione anche per una riflessione ad ampio spettro sul giornalismo e sui telegiornali.

“La televisione è ciò che resta di quello che, all’età di 20 anni, vivevamo come qualcosa di estremamente innovativo”, dice Mentana, “La media dei telespettatori dei tg si avvicina più ai 70 che ai 65 anni. Nessun giovane guarda i telegiornali, le modalità di percezione delle notizie sono diverse. È più probabile che un giovane conosca la realtà israelo-palestinese da Cecilia Sala e non dal telegiornale. Ognuno, come la pittura, è figlio e fratello del suo tempo. Oggi nessun ragazzino può appassionarsi al giornalismo guardando un telegiornale”.