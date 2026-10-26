Quando elementi separati s'integrano in continuità

Sono sedici gli anni di attività di Ressence, fondata ad Anversa (Belgio) da Benoît Mintiens, un tempo limitatissimo, ma, oggi, secondo le moderne logiche evolutive dell’orologeria, potenzialmente sufficiente a trovare spazio e successo sul mercato.

Se, poi, il DNA ed il pensiero creativo sono tali da individuare una nicchia esclusiva e d’appeal, la ribalta è raggiungibile con insospettabile velocità. Nell’orologio Ressence, emergono innovazione e minimalismo, caratteristiche mirate ad enfatizzare leggibilità e chiarezza senza rinunciare a funzionalità ed ergonomia. Tutto questo trova un luminoso esempio nel Type 10 DN (Dark Night), serie limitata a 100 esemplari. Il TYPE 10 è stato lanciato nel 2022, dopo 4 anni di sviluppo, ed è stato il primo modello ad olio della Casa, alimentato da movimento in-house. Ispirandosi ai principi d’idrodinamica, superfici fluide incontrano bordi precisi, la cassa prosegue nel cinturino in caucciù, il vetro zaffiro descrive il tratto dettato dalla ghiera graduata, in virtù di un quadrante riempito d’olio che, in virtù di questo accorgimento, si slancia al di là della sua superficie: al polso, il Type 10 DN appare come un oggetto monocromatico (un blu intenso), senza soluzione di continuità. Nello specifico, la cassa leggera in titanio grado 5 lucidato, da 41,5 mm, permette di osservare parzialmente, fronte fondello funge da corona per la carica manuale -, il movimento RW-04, costituito da una base automatica (28.800 alternanze/ora, doppio bariletto, 60 ore di autonomia) e dal modulo brevettato ROCS 10, inserito, fronte quadrante, in un bagno d’olio (196 componenti), responsabile della visualizzazione su dischi rotanti e non lancette di ore, minuti, secondo fuso orario e secondi (120 in un giro con funzione di stabilizzazione), su di una superfice grafica continua.

La trasmissione del moto dal movimento meccanico, pulsante nell’aria, alle indicazioni, scorrenti nel ROCS 10, nell’olio testato termicamente, separati da una membrana sottilissima in titanio, avviene mediante due dischi dotati di micromagneti, dunque, non vi sono fori o alberi ed alcun contatto fisico.