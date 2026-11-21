Chi non ha mai studiato con un evidenziatore? All’inizio si segna una parola. Poi una frase. Poi si decide di usare il giallo per le cose super importanti, il rosa per l’approfondimento e il verde? Beh, con il verde le parole chiave. Poi si arriva in fondo alla pagina e ci si accorge di avere colorato tutto. A quel punto viene la tentazione di ricominciare da capo ma tutti quei colori ci piacciono così tanto che sembra impossibile decidere cosa lascire in bianco. Quei colori da che scuola è scuola, e da quel momento in poi per sempre, si chiamano Stabilo. Punta fine, grossa, eterni colori fluo studiati per restare aperti senza il cappuccio, dimenticati o pronti all’uso anche per ore alcuni persino per settimane senza scaricarsi, ora diventano Icons. Un icona lo erano già. Da mercoledì scorso Stabilo Icons diventa una collezione in edizione limitata che per la prima collaborazione ha scelto Laura Pausini. Una collezione che unisce musica, colore ed espressione personale. Cantautrice italiana di fama internazionale, Laura Pausini interpreta con forza il ruolo di prima Stabilo Icon. La sua capacità di entrare in relazione con culture, lingue e generazioni diverse si accompagna a una voce artistica sempre riconoscibile e fedele a sé stessa. Fiducia e determinazione ne hanno segnato il percorso: prima e unica artista italiana ad aver vinto un Grammy Award, Laura sostiene inoltre con impegno costante numerose cause sociali. Ogni evidenziatore porta la firma di Laura ed è racchiuso in una confezione curata nei dettagli, ispirata alla scenografia del suo tour Io Canto. Nasce così un oggetto da collezione che racconta il suo universo creativo e i valori che condivide con Stabilo. Uno strumento della creatività quotidiana assume un significato personale, celebra la storia dell’artista e invita ciascuno a dare risalto a ciò che conta nella propria vita. Dopo il debutto nel mondo del Pop con Laura Pausini, STABILO ICONS esplorerà i territori del design, della moda, dell’arte e dell’educazione. La formula scelta da da Stabilo è «Highlight What Matters» ovvero «metti in evidenza ciò che conta». È uno spunto di riflessione e un invito ad agire: che cosa merita la nostra attenzione? Ed è anche il nome della piattaforma con cui il brand intende legare prodotti, spazio vendita e collaborazioni. Per un’azienda che fa risalire la storia della sua prima matita prodotta a Norinberga nel 1855, è un modo per portare un oggetto familiare in luoghi diversi da quelli in cui siamo abituati a trovarlo. Questa volta è il palcoscenico. Domani chissà. Attraverso l’incontro con personalità, storie ed esperienze significative, Stabilo Icons vuole rendere la vita a colori. Cosa significa? Promuovere la libertà di espressione e creare connessioni tra persone e mondi diversi.