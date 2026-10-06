Salone del Mobile, il design made in Italy è globale e lancia il contract

Il Salone del Mobile.Milano svela novità e contenuti dell’edizione 2027 che si terrà dal 13 al 18 aprile in Fiera Milano con le sue manifestazioni tradizionali - Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace 3.0 e S.Project - e una carica di novità e proposte che, nei mesi prima dell’apertura dei padiglioni, fanno il giro del mondo nel World Tour che tocca i mercati strategici per il futuro del progetto in un contesto in cui la domanda è più selettiva e qualificata e la geografia dell’export cambia, con la necessità di consolidare i presidi internazionali.

“Il cuore del Salone resta nelle aziende e nelle manifestazioni che ne costituiscono l’ossatura: è lì che l’industria si presenta, si confronta e costruisce relazioni con il mercato globale. Grandi brand, aziende familiari, realtà di dimensioni diverse e imprese altamente specializzate trovano al Salone visibilità, interlocutori e occasioni di sviluppo difficilmente replicabili altrove - spiega Maria Porro, presidente del Salone -. È da questa base, solida e plurale, che costruiamo il 2027: i nuovi progetti e il percorso internazionale non spostano questo centro, ma ne ampliano la capacità di generare opportunità, connettendo le imprese con nuove committenze e con chi progetta, decide, investe e acquista nel mondo. Una strategia che estende il valore del Salone oltre la settimana di Milano, creando relazioni, conoscenza e occasioni di crescita prima, durante e dopo l’appuntamento di aprile”.

“L’edizione 2027 arriva in un momento particolarmente complesso per il settore, segnato da rallentamento dell’export, pressioni inflazionistiche e un contesto internazionale che rende difficile programmare. Ma è proprio in una fase come questa che continuare a investire diventa indispensabile: in tal senso, il Salone resta, a livello internazionale, lo strumento migliore al servizio delle aziende - aggiunge Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo -. Non a caso la capacità di rinnovarsi e reinventarsi della manifestazione ha portato a realizzare un progetto concreto che ambisce a diventare un appuntamento fisso, unico nel panorama mondiale: il Salone Contract che aiuterà le aziende ad ampliare il business dei prossimi anni. Generare occasioni di crescita per gli espositori è la bussola che guida da sempre le scelte della governance del Salone: metterli in relazione con progettisti, architetti, operatori dell’hospitality, uffici e grandi committenze pubbliche e private. La filiera legno-arredo è pronta alla sfida, consapevole di dover compiere un salto di qualità per rispondere a progetti e business più su larga scala”.

Con Euroluce torna la più importante Biennale dedicata al design dell’illuminazione, in un momento in cui la luce sta assumendo un ruolo sempre più articolato nel progetto contemporaneo perché ricerca, tecnologia, sistemi di controllo, sostenibilità, intelligenza artificiale, benessere, relazione con la luce naturale e qualità dello spazio stanno allargando il campo d’azione delle aziende e dei progettisti. Il percorso intrapreso dal Salone parte dal 2023, quando, con The City of Lights, Euroluce è stata il primo grande laboratorio di trasformazione del modello fieristico: il tradizionale impianto stand-centrico è stato ripensato secondo una logica urbana e human-centric, per migliorare visibilità e opportunità delle aziende, creare luoghi per l’incontro, la conoscenza e la cultura. Modello che trova nel 2027 una nuova fase di sviluppo con la seconda edizione di The Euroluce International Lighting Forum, diretto da Annalisa Rosso, che riprenderà il concept Light for Life. Light for Spaces, sviluppandolo come piattaforma interdisciplinare di ricerca sul futuro.

“Euroluce rappresenta la luce in tutte le sue dimensioni, da quella decorativa a quella architetturale. In questo sviluppo si inserisce The Euroluce International Lighting Forum, che abbiamo fortemente voluto per mettere in dialogo per portare a confronto progettisti, architetti e lighting designer con i mondi della ricerca, della cultura e dell’innovazione - commenta Carlo Urbinati, presidente di Assoluce di FederlegnoArredo -. La luce non è soltanto una commodity, ma un elemento del progetto capace di creare valore aggiunto che incide nel modo in cui viviamo e interpretiamo gli spazi”.

Salone Contract, il progetto strategico con cui il Salone costruisce una piattaforma dedicata a un mercato nel quale il valore si sposta dal singolo prodotto alla capacità di integrare prodotti, servizi, competenze e gestione in progetti complessi. Non basta più produrre un oggetto di qualità: occorre saper dialogare con architetti, interior designer, developer, investitori, operatori e clienti professionali, rispondendo a esigenze che comprendono personalizzazione, grandi volumi, tempi e costi, logistica, installazione, coordinamento e affidabilità lungo tutta la commessa.

Il Masterplan di Rem Koolhaas e David Gianotten / OMA si presenterà come una borsa di scambio organizzata intorno a quattro dispositivi: la Dome, i Podium, i Project Space e le aree B2B – ambienti pensati per favorire visibilità, orientamento, incontri one-to-one, presentazione di progetti, negoziazione e business. Progetto che si avvale della collaborazione tra Salone del Mobile.Milano e PwC con l’obiettivo è costruire un patrimonio di contenuti e competenze che aiuti la filiera a comprendere meglio dinamiche, asset class, geografie, modelli di domanda e trasformazioni della committenza, offrendo occasioni di formazione e confronto. Le prime elaborazioni PwC stimano tra 80 e 100 miliardi di euro il valore potenziale globale delle forniture. Le Americhe sono l’area più consistente, con un range stimato tra 34,8 e 42,6 miliardi di euro, seguite da Apac, tra 27,9 e 34,2 miliardi, ed Emea, tra 16,7 e 20,4 miliardi. Per destinazione d’uso, il Living costituisce il bacino

maggiore, con circa 40-49 miliardi, seguito dagli uffici, circa 17-21 miliardi, dal retail, circa 15-18 miliardi e dall’hospitality, circa 7-9 miliardi.

SaloneSatellite, il progetto fondato e curato da Marva Griffin Wilshire, che dal 1998 mette in relazione i designer under 35 con il mondo delle imprese e della produzione, resta fondamentale nel ruolo di ponte tra talento e industria oggi raccontato anche dalla Collezione Permanente del SaloneSatellite, che custodisce 415 oggetti: 55 di questi sono arrivati a Giacarta per la SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998–2026, ospitata dal 18 settembre al 18 ottobre nell’ambito dell’Indonesia Design Week, dopo Hong Kong nel 2024 e il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

Il tour mondiale del Salone del Mobile Milano prevede diverse tappe. In Europa per presidiare i mercati maturi, da Londra a Parigi, Madrid e Amburgo. In Asia, da Singapore e Seoul a Shanghai e Hong Kong, New Delhi e Bangalore, per accompagnare le aziende verso mercati in forte trasformazione. Stati Uniti e Canada restano centrali per il peso della domanda, mentre Arabia Saudita - il salone a Riyad si terrà a gennaio e non a novembre come inizialmente previsto - Lagos, Cape Town e Città del Messico aprono il confronto con geografie con spazi di sviluppo ancora in parte da costruire. Infine la partnership con Art Basel, che rafforza la presenza del Salone in due momenti chiave del calendario internazionale, farà tappa a Miami Beach e Hong Kong.

Tutte le informazioni su https://www.salonemilano.it/it