La mossa degli Usa: droni LUCAS contro navi da guerra e lanciamissili mobili. Ecco cosa sappiamo

La trasformazione delle capacità offensive statunitensi procede lungo una direttrice che combina innovazione tecnologica, produzione industriale su larga scala e revisione delle dottrine operative. Al centro di questa evoluzione figurano le munizioni d’attacco senza pilota a lungo raggio, concepite per ampliare la disponibilità di fuoco, ridurre il costo medio delle missioni e aumentare la pressione sulle architetture difensive avversarie. Il programma Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) rappresenta una delle iniziative attraverso cui Washington intende sviluppare queste capacità, con possibili applicazioni nei domini terrestre e marittimo.

L’interesse strategico per tali sistemi deriva dalla necessità di sostenere operazioni prolungate contro avversari dotati di difese stratificate, reti di sorveglianza integrate e capacità missilistiche avanzate. La disponibilità di vettori relativamente economici e producibili in quantità significative potrebbe consentire alle forze statunitensi di diversificare le modalità d’ingaggio, distribuire il rischio operativo e preservare gli armamenti più sofisticati per le missioni che richiedono prestazioni specifiche. Le prospettive riguardano soprattutto l’Indo-Pacifico, dove la competizione militare con la Cina interessa la libertà di navigazione e la proiezione della potenza aeronavale, e il teatro europeo, caratterizzato dalla presenza di sistemi missilistici terrestri mobili. La concreta portata di queste opzioni dipenderà dai risultati della sperimentazione, dalla maturità delle tecnologie e dalla loro integrazione nelle strutture di comando.

Cosa sappiamo

Il Low-Cost Uncrewed Combat Attack System appartiene alla categoria delle munizioni aeree monodirezionali, progettate per raggiungere un obiettivo e colpirlo mediante il carico utile trasportato. La sua architettura appartiene alla famiglia tecnologica dei velivoli senza pilota a lungo raggio resa particolarmente nota dagli Shahed-136 iraniani, sistemi caratterizzati da una configurazione relativamente semplice e da una propulsione concepita per privilegiare autonomia e contenimento dei costi.

Le attività di valutazione condotte presso lo U.S. Army Yuma Proving Ground sono state documentate dall’Esercito statunitense il 3 dicembre 2025. Secondo la comunicazione ufficiale, le prove riguardavano una piattaforma ancora in fase di sviluppo e prevedevano l’impiego di carichi inerti, mentre la testata destinata alla configurazione d’attacco doveva ancora essere realizzata. Il dato evidenzia la necessità di distinguere la sperimentazione del velivolo dalla qualificazione dell’armamento e dalla piena maturità operativa.

La principale valenza strategica del programma riguarda l’equilibrio tra disponibilità numerica, costo unitario e capacità di reintegro delle scorte. Nei conflitti ad alta intensità, la superiorità tecnologica non è sufficiente se non è accompagnata da una base industriale in grado di sostenere consumi elevati e tempi di approvvigionamento compatibili con l’evoluzione delle operazioni. La produzione seriale di vettori relativamente economici può contribuire ad attenuare questo vincolo, a condizione che la catena di fornitura sia affidabile e che i processi produttivi consentano incrementi significativi dei volumi.

Il modello non implica la sostituzione dei missili da crociera o degli armamenti di precisione più complessi. Mira, piuttosto, a differenziare il dispositivo offensivo, assegnando sistemi diversi a missioni definite in funzione del valore del bersaglio, della distanza, delle condizioni ambientali e del livello di protezione avversario. La disponibilità di piattaforme meno costose potrebbe così ampliare le opzioni dei comandanti e limitare il ricorso agli armamenti più onerosi quando non strettamente necessario.

La sostenibilità del programma dipenderà, tuttavia, da fattori che vanno oltre le prestazioni aerodinamiche: affidabilità dei componenti, qualità della navigazione, precisione dell’ingaggio, resistenza alle contromisure elettroniche, manutenzione e addestramento. La capacità di produrre numerosi sistemi acquista rilevanza militare soltanto quando è accompagnata da procedure efficaci di pianificazione, distribuzione e impiego.

Indo-Pacifico: la competizione A2/AD e la vulnerabilità funzionale delle piattaforme navali

La competizione strategica nell’Indo-Pacifico è influenzata dallo sviluppo delle capacità cinesi di anti-access/area denial (A2/AD), concepite per ostacolare l’ingresso delle forze avversarie in determinate aree e limitarne la libertà d’azione. L’architettura comprende sensori, sistemi di sorveglianza, missili antinave e terrestri, aviazione e infrastrutture distribuite. La loro integrazione mira a rendere più complesso l’avvicinamento delle forze statunitensi e alleate, aumentando i rischi associati alla proiezione della potenza aeronavale.

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha individuato nelle capacità di interdizione cinesi un elemento rilevante della pianificazione militare americana nel Pacifico occidentale. Per contrastarle, le forze statunitensi stanno sviluppando approcci multidominio, fondati sul coordinamento tra capacità terrestri, navali, aeree, spaziali e cibernetiche. In questo quadro, le munizioni senza pilota a lungo raggio possono concorrere alla pressione sulle reti difensive, purché siano sostenute da informazioni affidabili, acquisizione tempestiva dei bersagli e adeguate capacità di comando e controllo.

Per le unità navali, l’effetto di un attacco non coincide necessariamente con la distruzione dello scafo. La compromissione di radar, sistemi di comunicazione o apparati di direzione del tiro può ridurre la capacità di una nave di sorvegliare lo spazio circostante, coordinarsi con altre unità e impiegare efficacemente i propri armamenti. In terminologia militare, un risultato di questo tipo viene definito mission kill: la piattaforma può conservare la propria integrità strutturale, ma risultare temporaneamente incapace di assolvere la missione assegnata.

L’entità dell’effetto dipende dalla configurazione della nave, dalla ridondanza dei sistemi, dalle protezioni disponibili e dalla rapidità con cui l’equipaggio può ripristinare le funzionalità compromesse. La neutralizzazione di un sottosistema non garantisce, di per sé, l’inutilizzabilità dell’intera unità. Il valore operativo dell’attacco deve essere pertanto valutato sulla base delle conseguenze effettive sulla capacità di combattimento e sul coordinamento della formazione navale.

Un ulteriore fattore riguarda l’equilibrio economico tra attacco e difesa. L’impiego di numerosi vettori relativamente economici può obbligare l’avversario a distribuire le risorse d’intercettazione su più minacce e aumentare il consumo delle scorte difensive. Questa dinamica può generare un’asimmetria dei costi favorevole all’attaccante, ma il risultato dipende dall’efficienza dei sensori, dalla capacità di gestire ingaggi simultanei, dalle contromisure elettroniche e dalla disponibilità di intercettori meno costosi.

La possibile funzione del LUCAS potrebbe essere considerata come parte di un dispositivo coordinato, non come una capacità autonoma in grado di superare qualsiasi difesa. La combinazione con sistemi di ricognizione, piattaforme navali senza equipaggio e armamenti convenzionali potrebbe ampliare le opzioni operative statunitensi, mentre la sua efficacia concreta richiederà verifiche specifiche sulle prestazioni e sulle modalità d’impiego.

Sul piano geopolitico, l’evoluzione di queste capacità riflette la competizione per preservare la libertà di manovra e la credibilità della deterrenza convenzionale nell’Indo-Pacifico. La diffusione di vettori d’attacco più accessibili può modificare le valutazioni di rischio delle forze navali, ma non determina automaticamente un mutamento degli equilibri regionali: incidono anche la consistenza delle flotte, la qualità delle reti di sorveglianza, la protezione delle basi e la capacità di sostenere operazioni prolungate.

Europa, missili mobili e autonomia cooperativa: le nuove priorità della guerra multidominio

Nel teatro europeo, la mobilità dei sistemi missilistici terrestri costituisce un fattore rilevante per la pianificazione delle operazioni a lungo raggio. Tra le piattaforme di maggiore interesse figurano l’Iskander-M russo, designato dalla NATO SS-26 Stone, e il sistema OTR-21 Tochka, identificato come SS-21 Scarab. La capacità di trasferire rapidamente i lanciatori e modificare le posizioni operative riduce il tempo disponibile per la localizzazione e l’ingaggio, accrescendo l’importanza della sorveglianza persistente e dell’aggiornamento delle informazioni.

In questo scenario, le munizioni monodirezionali potrebbero ampliare le opzioni di attacco contro obiettivi terrestri, a condizione che siano integrate con sistemi capaci di rilevare, identificare e seguire bersagli mobili. La portata del vettore rappresenta soltanto uno degli elementi della capacità complessiva: la tempestività dei dati, l’affidabilità della navigazione, la resistenza alle interferenze elettromagnetiche e la sincronizzazione con le altre componenti operative concorrono a determinare l’esito della missione.

Parallelamente, il programma LUCAS è interessato dallo sviluppo di capacità di autonomia cooperativa. Il 19 maggio 2026, Shield AI ha annunciato che l’Office of the Under Secretary of War for Research and Engineering aveva selezionato la società per integrare il software Hivemind nella piattaforma. Secondo la comunicazione aziendale, il sistema è destinato a consentire a gruppi di velivoli di coordinare le proprie attività, manovrare in modo cooperativo e adattarsi alle variazioni delle condizioni operative sulla base delle indicazioni ricevute.

L’obiettivo è ampliare la capacità di gestire più piattaforme attraverso una logica coordinata, favorendo la distribuzione dei compiti e l’adattamento alle circostanze della missione. L’autonomia software può offrire vantaggi nella gestione di gruppi numerosi, ma le prestazioni dipendono dalla maturità dell’algoritmo, dalla qualità delle informazioni disponibili, dalla resilienza delle comunicazioni e dalle procedure di supervisione umana. L’annuncio dell’integrazione non equivale alla conferma che tutte le funzionalità previste siano già state validate in condizioni di combattimento.

La cooperazione fra sistemi senza equipaggio si collega alla trasformazione delle strutture di comando statunitensi, orientate a coordinare capacità terrestri, navali, aeree, spaziali e cibernetiche. Le formazioni multidominio sono concepite per integrare raccolta informativa, guerra elettronica, fuochi a lungo raggio e manovra, riducendo i tempi di coordinamento tra le diverse componenti. In tale architettura, i velivoli autonomi possono svolgere compiti complementari, dalla ricognizione all’attacco, senza sostituire la necessità di una pianificazione unitaria e di procedure di controllo adeguate.

L’evoluzione di LUCAS riflette quindi tre priorità convergenti: aumentare la disponibilità numerica delle capacità offensive, integrare l’autonomia cooperativa e rafforzare il coordinamento interforze. La loro efficacia dipenderà dalla possibilità di trasformare i risultati della sperimentazione in procedure affidabili, sostenibili dal punto di vista logistico e compatibili con le esigenze operative dei diversi teatri.

Per Washington, la sfida non riguarda soltanto l’introduzione di una nuova piattaforma, ma la costruzione di un modello d’impiego capace di coniugare produzione industriale, disponibilità di informazioni e coordinamento delle forze. Il peso strategico del programma sarà determinato dalla maturità tecnica raggiunta, dalla capacità di sostenere un impiego prolungato e dai risultati verificati contro difese moderne. Fino ad allora, le applicazioni contro unità navali e sistemi missilistici mobili devono essere considerate prospettive operative da valutare, non capacità universali già dimostrate.