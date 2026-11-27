Il personale italiano esperto, delle aziende della Difesa, nei Paesi del Golfo oscilla fra 200 e 500 civili.

Maestranze specializzate, come i due connazionali uccisi dalle schegge di un drone in Kuwait. Tecnici sempre più necessari con la minaccia iraniana che non demorde e le richieste locali in aumento di armamenti anti droni e missili. Sistemi tecnologicamente avanzati, che hanno bisogno di personale molto esperto per l’operatività, la manutenzione e la preparazione dei militari del posto. «Le attività cinetiche sono molto diminuite rispetto al conflitto di febbraio-marzo, ma rimangono spesso quotidiane - spiega una fonte militare del Giornale - Droni e missili continuano a venire lanciati nell’area dello stretto di Hormuz e dagli Houti in Arabia Saudita con obiettivi civili nel mirino, come l’aeroporto internazionale di Riad». I primi bersagli dei Pasdaran sono le basi americani oltre a radar e batterie di difesa aera degli alleati, come i kuwaitiani.

Da fine febbraio ai primi di luglio l’Iran ha lanciato contro il piccolo emirato 386 missili balistici, 16 da crociera e 916 droni. Rheinmetall Italia, l’azienda dei tecnici uccisi, è presente nel paese fin dagli anni novanta. Il Kuwait utilizza le batterie Skyguard ammodernate e prodotte alle porte di Roma. Il sistema è composto da un centro comando, una sezione radar e 4 cannoncini da 35 millimetri con un volume di fuoco micidiale (più di mille colpi al minuto), che falcidiano gli sciami di droni kamikaze iraniani. Però la difesa è ravvicinata fra i 3 e 4 km. L’assistenza tecnica, soprattutto per il sistema radar, richiede una presenza quasi costante di ingegneri italiani. Poi ci sono i missili Aspide del consorzio europeo Mdba con la partecipazione al 35% di Leonardo. Mbda sta portando avanti con il Kuwait anche il programma Al Dorra per sistemi missilistici antinave nell’ambito dell’accordo tra Leonardo e il gruppo emiratino Edge per la costruzione di 8 pattugliatori classe Falaj 3 destinati alla Marina. Un contratto per Leonardo da 320 milioni di euro, ma il valore complessiva del programma è di 2,5 miliardi.

Il nostro colosso della Difesa mantiene un importante ufficio in Kuwait, dove ha venduto, nel 2016, 28 caccia multiruolo Eurofighter per 8,7 miliardi di dollari. Fincantieri ha pure contratti e interessi negli Emirati, l’Arabia Saudita e il Bahrein finito pochi giorni fa sotto pesante attacco iraniano. A partire da marzo i Paesi del Golfo hanno chiesto con urgenza all’Italia sistemi anti-drone e batterie antimissile Samp/T sviluppate dal consorzio Eurosam puntellato dal pilastro Mbda Italia.

Nella zona ad alto rischio sono dispiegati oltre 500 militari italiani. La Task force Cerbero, dell’Esercito difende lo spazio aereo. Una batteria Samp/T è dispiegata in Arabia Saudita, il sistema avanzato d’arma Skynex, anti droni della Rheinmetall Italia e un radar Kronos proteggono Emirati Arabi e Bahrein. Un’aliquota era presente da marzo in Kuwait con lo Skynex. La Task force Arabia dell’Aeronautica è schierata nel regno di Riad e nell’emirato. In Kuwait personale militare fornisce assistenza ai velivoli da combattimento locali. E sul mare, nel punto caldo opposto dello stretto di Bab el Mandeb, abbiamo la fregata missilistica Spartaco Schergat con un equipaggio di 160 uomini e donne. L’unità è inquadrata nella missione europea Aspides (scudo) «per proteggere la navi mercantili - riporta la Difesa - davanti alle coste dello Yemen dagli attacchi provenienti dalla terraferma».