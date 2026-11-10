A letto con la spia

Il cavallo di Troia ha sempre le labbra di rossetto. E la spia che venne dal letto (del fondatore di Nvidia) lo dimostra perfettamente. Il capitalismo tecnologico, che per anni ci ha raccontato di vivere nel futuro, scopre improvvisamente di essere rimasto prigioniero del più antico degli strumenti di intelligence: le lenzuola. Altro che algoritmi, intelligenza artificiale, semiconduttori e supercomputer. Per accedere ai segreti di una delle aziende più strategiche del pianeta, può essere ancora utile un aperitivo, una cena occhi negli occhi e una relazione sufficientemente convincente (e a certi uomini basta veramente poco per persuaderli che lo sia). Lui, Jensen Huang, ad del colosso di microprocessori, 63 anni, sposato da quaranta con una moglie con la quale si è scusato, due figli. Lei Alice Huang Le, pare, un’agente infiltrata dal ministero della Sicurezza statale di Pechino. Un viaggio d’affari databile non si sa bene quando, «l’aggancio», ed ecco partire l’operazione «trappola al miele». Ma d’altra parte, la Cina ha oltre un miliardo di abitanti, la probabilità statistica di incontrare una spia durante una trasferta per business non può essere considerata esattamente trascurabile. Diciamo che, se si viaggia abbastanza, prima o poi si rischia di conoscere qualcuno che nel curriculum non dichiara tutte le proprie competenze. Anzi, a voler essere rigorosi, il vero rischio è incontrare una spia e scambiarla per una consulente di marketing. Resta il paradosso: mentre gli Stati investono miliardi per proteggere i propri segreti industriali, basta una vulnerabilità diciamo sentimentale per trasformare un milionario in un potenziale problema di sicurezza nazionale. Forse la prossima grande innovazione della Silicon Valley non sarà un nuovo chip, ma un sistema di autenticazione a due fattori per le relazioni extraconiugali. Perché si può anche costruire il computer più potente del mondo. Ma se il punto debole è il suo proprietario, nessun processore sarà mai abbastanza veloce. Nvidia produce l’intelligenza artificiale. Ma per l’intelligenza emotiva dei suoi manager, evidentemente, serve ancora un aggiornamento. E possibilmente un antivirus. Che serve, in ogni caso.