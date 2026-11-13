Cade il re dei chip: Nvidia senza Huang. I legami della spia con la rivale Huawei

Quattro giorni, ecco quanto è durata la fiducia che il consiglio di amministrazione di Nvidia aveva dichiarato al suo fondatore Jensen Huang. Lo scorso sabato, l’8 novembre, il board ribadiva per iscritto la fiducia nel suo ceo, ieri mattina sono arrivate le dimissioni di Huang, con effetto immediato.

E in serata persino la scoperta che Alice Huang Le, l’amante, abbia legami con la principale competitor cinese, Huawei, di cui potrebbe aver detenuto delle quote.

Dopo 33 anni alla guida di Nvidia, che aveva fondato nel 1993, è bastata una mail per escludersi del tutto - più o meno volontariamente - dalla società. E a fermare l’uomo non sono stati dati economici sotto le aspettative - la società dei chip si trova infatti nell’Olimpo di Wall Street, la prima a superare una capitalizzazione di 4mila miliardi - ma una delle debolezze più antiche che ci sia.

Una relazione extraconiugale è, di per sè, solo una macchia alla reputazione, quando però diventano due ieri infatti nel cuore dello scandalo è finita anche Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia con cui Jensen avrebbe intrattenuto una relazione - la situazione si infittisce ulteriormente. Ma se l’amante, Alice Huang Le, sembra essere una spia cinese, allora il danno reputazionale è solo l’aspetto più superficiale.

Perché infrangere il codice di condotta della tua società, che impone di evitare conflitti di interesse, citando esplicitamente il caso delle relazioni personali, è una cosa, ma mettere a rischio la sicurezza nazionale, vendendo chip e potenzialmente informazioni riservate alla Cina, ha decisamente un impatto più ampio.

Nonostante le responsabilità restino da accertare, la distinzione tra vita privata e responsabilità professionale diventa inevitabilmente più sottile quando si guida una società di queste dimensioni. E l’addio obbligato di Jensen Huang lascia un profondo rammarico sul mercato, che subito dopo l’annuncio, ancora prima che aprisse la Borsa, aveva bruciato il 10,5%, tornando alla capitalizzazione di oltre un anno fa.

Ora le domande sul futuro di Nvidia, spogliata del suo ceo superstar, sono molte. Ma prima di capire come il mercato reagirà a un domani senza Jensen, il board deve decidere chi sarà il successore. Per ora il compito è stato affidato ad interim alla direttrice finanziaria della società, Colette Kress. La manager conosce molto bene Nvidia, essendo entrata nella società nel settembre del 2013 come vicepresidente e responsabile finanziaria, inoltre, aveva anche già lavorato per Microsoft, dimostrando una conoscenza approfondita del settore. Sullo sfondo, il nome più quotato rimane quello del genero, l’ex sciatore svizzero Nico Caprez, che da anni lavora accanto a Huang. Diverse invece le ambizioni di Donald Trump: «Ora che l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, che ha fatto un lavoro fantastico, si è dimesso, c’è solo un uomo che può prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda sostituisce una leggenda!», ha scritto il presidente degli Stati Uniti, su Truth. Cook in effetti al momento è un uomo libero: dopo 15 anni alla guida di Apple, alla fine di agosto si è dimesso dalla carica di amministratore.

Intanto ieri, in Borsa, il titolo di Nvidia ha perso oltre il 5%, portando il calo mensile vicino al 30% e il prezzo delle azioni poco sopra i 160 dollari.

E mentre le società che acquistano da lei i chip, come Microsoft, Amazon e Apple non hanno subito particolari ripercussioni, i suoi principali competitor hanno brillato in Borsa: Amd ha guadagnato oltre il 4% e Broadcom il 5%.