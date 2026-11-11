La spy story Nvidia: imbarazzi e causa per frode

L’imbarazzo di dovere uscire allo scoperto e annunciare davanti al mondo intero, moglie e due figli, un tradimento, il crollo del titolo in Borsa, un’indagine interna e, ora, anche la citazione in giudizio con l’accusa di frode. Jensen Huang, il ceo superstar di Nvidia, ha sicuramente vissuto giorni migliori.

Ma perché la storia di un tradimento riesce a muovere i mercati? Gli azionisti della società tech hanno puntato il dito contro il suo amministratore delegato non tanto per il tradimento, quanto per l’amante. Alice Huang Le, al tempo della vicenda ceo di Megaspeed - società attraverso cui Nvidia è riuscita a commerciare chip in Cina quando la legge lo vietava - è una presunta spia per conto del governo cinese.

La tresca tra i due non è una novità assoluta, nel 2024 Donald Trump era già stato informato della relazione e del fatto che si temesse che Alice lavorasse per Pechino, fornendo informazioni top secret al governo. Nonostante questo, il tycoon aveva deciso di non fare nulla, ma ora gli indizi sono difficili da ignorare. Secondo The Information, infatti, la relazione tra Jensen e Alice avrebbe agevolato l’arrivo in Cina di almeno 7,5 miliardi di dollari di chip Nvidia, attraverso una rete di società costruita dalla donna tra Pechino e Singapore. Le strade principali ora sotto ai riflettori sono in realtà due società: Shanghai Century Litong e Megaspeed. La prima, fondata nel 2023, era diventata un partner cruciale per Nvidia e, dopo che le restrizioni americane e avevano bloccato alcune forniture, sembra che Alice avesse sfruttato i suoi contatti per procurarsi circa 240mila chip H100, H200 e alcuni A100, poi utilizzati da Alibaba, Tencent e altri laboratori cinesi di AI. La seconda, fondata nel 2023 a Singapore, anche grazie alla controllata malese Speedmatrix, avrebbe invece portato guadagni per oltre 4,8 miliardi a Nvidia. La società, di cui allora Alice Huang era dirigente, compra i chip di Nvidia, costruisce data center nell’area del Sud Est asiatico e ne affitta la potenza di calcolo ad aziende cinesi. Insomma, il filo rosso che unisce Nvidia alla Cina è ormai difficile da nascondere.

Mentre la denuncia degli azionisti contro Huang è stata depositata presso il tribunale federale di San Jose in California lunedì, subito dopo la chiusura dei mercati, Trump ha confermato che anche l’Fbi se ne sta occupando. Ma le conseguenze potrebbero estendersi ben oltre il mercato e la giustizia, finanche alla diplomazia. La prossima settimana una delegazione americana accompagnerà il presidente al vertice Apec di Shenzen. Nei piani originali Huang avrebbe dovuto essere presente insieme a Musk, ma ora la sua presenza è messa fortemente in dubbio. Ma se Huang dovesse davvero uscire di scena, chi potrebbe garantire a Nvidia lo stesso peso nei delicati equilibri tra Washington e Pechino?