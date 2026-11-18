Una cosa sono le voci e i sospetti non provati. Un’altra i documenti bancari. E da gennaio il Congresso Usa uscito dalle elezioni di Midterm avrà un’arma in più per muovere all’attacco dell’amministrazione di Donald Trump. L’inchiesta giornalistica resa nota ieri sui file segreti di Deutsche Bank sembra dimostrare gli stretti rapporti trail tycoon diventato presidente e due centrali del riciclaggio di denaro sporco con base in Azerbaijan e in Russia.

La parte più delicata per The Donald è quella pubblicata da Istories, sito fondato da Roman Anin, ex giornalista della Novaya Gazeta e componente del team vincitore del Pulitzer per i Panama Papers. Peri suoi articoli sulla corruzione nell’esercito, Anin, che oggi vive ovviamente in esilio, è stato condannato in Russia a 8 anni di carcere con l’imputazione di discredito delle Forze Armate.

Al centro dell’inchiesta una serie di bonifici passati attraverso la filiale estone della danese Danske Bank (filiale chiusa da tempo per le accuse di riciclaggio) e riferiti agli anni successivi al 2014. I soldi sono indirizzati ai conti di due società di Trump, la Dt Marks Baku e la Thc Baku services, presso la Deutsche Bank. A versare il denaro sono società di comodo come l’azera Faberlex, considerata una delle «lavanderie» di denari illeciti controllata dell’élite al potere a Baku, anche se il proprietario ufficiale è un prestanome che di professione fa l’autista. Faberlex è già stata al centro dell’inchiesta che ha portato alla condanna di due parlamentari tedeschi, accusati di corruzione a favore dell’Azerbaijan. Nella stessa inchiesta è rimasto coinvolto l’ex parlamentare italiano Luca Volontè, componente del Consiglio d’Europa. Nel 2021 Volontè è stato condannato in primo grado a quattro anni di carcere per corruzione internazionale. La vicenda si è poi conclusa con la prescrizione e il sequestro di 500mila euro.

Per quanto riguarda i versamenti a Trump i controlli interni di Deutsche Bank avvertono che qualcosa non va: «Non è stato possibile confermare lo scopo commerciale dell’operazione», scrivono in un’occasione i funzionari dell’istituto. Dalla filiale newyorkese partono le prime segnalazioni di attività sospette.

Nel febbraio del 2018 viene individuato un ulteriore pagamento a favore della Thc Baku Services di Trump proveniente da una «società lavanderia» russa.

In alcuni dei documenti figura il nome della Datemile Alliance, società di comodo finanziata dall’ente statale russo che si occupa dell’esporti di armi, Rosoboronexport. La stessa Datemile incassa versamenti da una società legata alla banca russa Rosselkhozbank, guidata dal figlio dell’ex direttore dell’Fsb Nikolai Patrushev, uno dei più stretti collaboratori di Vladimir Putin. Complessivamente, secondo un documento della sede di New York di Deutsche Bank, fino al 2020 le società di Donald Trump vengono implicate in transazioni sospette per oltre 3 milioni di dollari, anche con aziende «legate a schemi di riciclaggio di denaro russi e azeri». Ma Trump è un cliente importante e per di più è anche il presidente Usa. Gli viene riservato lo status di «cliente protetto» e i dati che lo riguardano rimangono riservati a pochi dirigenti dell’istituto. Nell’aprile del 2019, la Commissione della Camera dei Rappresentanti per il settore finanziario chiede a Deutsche Bank di fornire informazioni su Trump. La banca fa finta di non sentire e alla scadenza la richiesta non viene rinnovata.