L’ex ceo davanti al Congresso. La bufera politica su Trump

Donald Trump è sopravvissuto ad abbastanza scandali da sapere che a Washington la domanda più insidiosa è spesso la più semplice: che cosa sapeva il presidente e da quando? Il caso Nvidia ripropone il vecchio interrogativo del Watergate e per Trump la questione rischia di essere assai più seria dell’imprudenza sentimentale dell’amico Jensen Huang, divenuto negli ultimi due anni uno dei suoi interlocutori più ascoltati nella Silicon Valley. Un rapporto privilegiato, che ha contribuito ad ammorbidire le restrizioni americane sull’esportazione in Cina dei semiconduttori più avanzati.

Trump aveva inizialmente negato di essere stato informato dei sospetti dell’intelligence sulla relazione tra Jensen Huang e una presunta spia cinese, Alice Huang, quando il ceo di Nvidia lo accompagnò in Cina a maggio. Eppure, secondo il New York Times, il segretario di Stato Marco Rubio lo avrebbe avvertito personalmente a bordo dell’Air Force One, prima che Huang si unisse alla delegazione presidenziale. Messo di fronte alla contraddizione, Trump ha ammesso che qualcuno potrebbe avergliene parlato, senza però che la circostanza gli fosse rimasta impressa. Una spiegazione che non ha convinto i dem al Congresso, decisi ad andare fino in fondo. Il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, ha chiesto un briefing completo sulle implicazioni dello scandalo per la sicurezza nazionale. Al Senato Chris Coons e Elizabeth Warren hanno chiesto di conservare la documentazione relativa ai rapporti tra l’amministrazione, Nvidia e la Cina. Anche i repubblicani chiedono spiegazioni. Tre presidenti di commissione della Camera vogliono ascoltare Huang, minacciando il ricorso a un mandato di comparizione. Dovrebbe avvenire prima del Ringraziamento (il 26 novembre).

Intanto, lo scandalo ha scatenato una guerra interna all’amministrazione. Il segretario al Tesoro Scott Bessent si è scontrato con il collega al Commercio Howard Lutnick per il mancato inserimento di Megaspeed, l’azienda di Alice Huang con sede a Singapore, nella lista nera delle società sospettate di aggirare le restrizioni sui microchip. Secondo Axios, Lutnick avrebbe resistito alle pressioni dell’intelligence e di altri esponenti dell’amministrazione, nel timore di compromettere i negoziati commerciali con Pechino. Per Trump, il calendario diplomatico non potrebbe essere più scomodo. Il presidente dovrebbe incontrare Xi Jinping la prossima settimana in Cina, al vertice dell’Apec, e nuovamente a dicembre, al G20 di Miami. Sul tavolo ci saranno dazi, terre rare e semiconduttori. Il caso Nvidia rischia di trasformarsi in un convitato di pietra.

Resta poi la questione più delicata: il denaro. Le dichiarazioni patrimoniali di Trump comprendono operazioni su titoli Nvidia, mentre la società ha contribuito con 25 milioni di dollari al progetto della nuova sala da ballo della Casa Bianca. I figli del presidente hanno sviluppato investimenti nell’intelligenza artificiale e nelle infrastrutture dei data center. Nessuna prova che Trump abbia protetto Huang per interesse personale, o anche per calcolo politico, essendo il colosso Nvidia uno dei principali traini del boom di Wall Street e del buono stato di salute del Pil Usa. Ma l’intreccio tra potere politico, relazioni industriali e affari di famiglia solleva interrogativi difficili da liquidare con un post su Truth. «C’è un solo uomo in grado di prendere il posto di Huang: Tim Cook di Apple. Una leggenda che ne sostituisce un’altra!», ha scritto il presidente, derubricando per ora la questione come il semplice avvicendamento ai vertici di un’azienda. Poi l’ammissione: «È un caso davvero triste».