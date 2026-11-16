Nvidia chiude la porta al ritorno di Huang: il board resiste alle pressioni di Trump e della Silicon Valley

Il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia, almeno per il momento, non è sul tavolo. Il consiglio di amministrazione del colosso americano dei semiconduttori non starebbe prendendo affatto in considerazione il reintegro del suo storico amministratore delegato, dimessosi appena quattro giorni fa nel pieno di uno scandalo che ha travolto i vertici dell’azienda e acceso i riflettori sui possibili rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

A guidare la campagna per il reintegro del fondatore di Nvidia sono alcuni dei nomi più influenti dell’industria tecnologica americana. Una petizione online, denominata Stand with Jensen, ha superato le 160mila firme, raccogliendo il sostegno di Elon Musk, dell’amministratore delegato di Epic Games Tim Sweeney e del numero uno di Y Combinator Garry Tan. Secondo la Cnbc, alla mobilitazione hanno aderito anche dipendenti, azionisti e partner commerciali del gruppo.

Il timore, condiviso da una parte degli investitori, è che l’allontanamento del fondatore possa compromettere la continuità strategica di una società diventata centrale nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche necessarie all’intelligenza artificiale.

Venerdì scorso, Brad Gerstner, fondatore di Altimeter Capital, e Gavin Baker, alla guida di Atreides Management, avevano inviato una lettera al consiglio di amministrazione, chiedendo di evitare decisioni affrettate sulla successione e di mantenere aperta anche l’ipotesi di un ritorno di Huang.

A rendere ancora più delicata la situazione è intervenuto lo stesso Donald Trump. Il presidente americano ha dichiarato che non si opporrebbe al ritorno di Huang, sostenendo che l’ex amministratore delegato non rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza nazionale. Una presa di posizione significativa, soprattutto considerando che la vicenda coinvolge una delle imprese strategicamente più importanti per la competizione tecnologica tra Washington e Pechino.

Nel frattempo Nvidia ha affidato temporaneamente la guida del gruppo a Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, mentre Harvey C. Jones è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione.

La prima prova per il nuovo vertice arriverà già domani, quando Nvidia presenterà i risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027. Gli investitori guarderanno non soltanto alla crescita dei ricavi e alla redditività, ma soprattutto alla capacità della società di mantenere gli impegni industriali, finanziari e commerciali assunti durante la lunga gestione Huang.