Quei despoti dell'IA che legano le compagnie al loro destino

Un’industria mastodontica popolata da Re Sole, quella dell’intelligenza artificiale. I protagonisti dell’AI hanno legato il destino delle aziende a quello dei fondatori. Così una relazione extraconiugale, anzi due, possono bruciare centinaia di miliardi in una settimana. Ma nella ragnatela di finanziamenti reciproci il contagio va ben oltre i confini aziendali.

Lo mostrano gli effetti delle dimissioni di Jensen Huang da Nvidia dopo lo scandalo di due relazioni extraconiugali, di cui una con una dirigente sospettata di spionaggio per la Cina. Huang possiede il 3,6% del gruppo che ha cofondato 33 anni fa, fino a portarlo a un valore di 5 mila miliardi di capitalizzazione. Ma tra chiodi alla Grease e cene con i potenti del mondo è diventato il simulacro dell’AI, fino a influenzare le decisioni politiche di Trump sulla tecnologia. Il conto è arrivato agli investitori: dai massimi di ottobre Nvidia ha perso circa un terzo del proprio valore, scivolando sotto i 4mila miliardi. E ha tirato giù anche le neocloud, che affittano potenza di calcolo venduta da Nvidia: CoreWeave ha perso 14% e Nebius il 20%.

E queste sono quotate. Ma Nvidia ha annunciato 30 miliardi in OpenAI, attesa in Borsa nel 2027 e 10 in Anthropic, attesa il 19 novembre. Huang non ha mai voluto un vice, per custodire i segreti ed evitare l’estromissione. Dopo l’interim di Colette Kress resta il nodo del successore: che cosa accadrebbe al mercato se rivedesse quegli accordi?

Lo spettro dell’accentramento di potere lo aveva già mostrato Musk. Nel 2018 annunciò su Twitter il ritiro di Tesla dalla Borsa, sostenendo di avere dei finanziamenti garantiti. In realtà non aveva nessun accordo, intervenne la Sec e il titolo perse oltre il 20% in due mesi. Nel luglio 2025, in rotta con Trump, annunciò l’America Party: Tesla perse il 6,8% in una seduta.

Nell’economia dei ceo sovrani a pesare è anche la struttura societaria. Dopo la quotazione di SpaceX del 12 giugno, Musk ha il 48,4% del capitale ma l’82,4% dei voti, grazie alle azioni di classe B da dieci voti ciascuna. Per rimuoverlo serve la maggioranza di quei titoli, che lui stesso controlla. Gli investitori partecipano sì alla crescita dell’azienda ma nei fatti non hanno alcun potere decisionale. Per quanto riguarda OpenAI, nel 2023 il board licenziò Sam Altman, salvo richiamarlo una settimana dopo e vedere uscire i promotori della cacciata. Ancora più grottesco il caso Meta: Zuckerberg possiede il 13,4% del capitale ma il 60,6% dei voti. Dal 2027 il gruppo potrà raccogliere nuovi capitali attraverso azioni prive del diritto di voto, finanziando la corsa all’AI senza intaccare il potere decisionale del fondatore. Un controllo che manterrà persino da morto, nonostante le vane opposizioni esposte dagli amministratori indipendenti. Più articolata Anthropic: secondo il prospetto alla Sec, i sette fondatori, tra cui Dario e Daniela Amodei, controlleranno il 50,1% dei voti ordinari con un’azione speciale senza diritti economici e un organismo indipendente potrà invece nominare e rimuovere la maggioranza del consiglio.