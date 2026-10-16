Meloni: “Ottimista sulla flessibilità. C’è l’ok della Ue al decreto bollette”

“Ottimista”. Così si definisce Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo di Bruxelles. La premer riferisce di aver parlato con Ursula von der Leyen sulle richieste italiane. “Si stanno facendo progressi significativi”, ha detto.

“Ho parlato con la presidente von der Leyen sulle richieste che l’Italia ha fatto in materia di maggiore flessibilità per affrontare la situazione complessa che chiaramente tutti gli Stati membri stanno affrontando”, le parole della presidente del Consiglio, nel corso di un punto stampa.

Meloni ha quindi sottolineato i passi avanti compiuti nel confronto con le istituzioni europee, indicando la possibilità di ottenere margini di manovra più ampi senza modificare il quadro normativo attualmente in vigore. “Mi pare che si stiano facendo dei significativi progressi e penso che ci siano i margini per avere maggiore flessibilità stando nelle attuali regole, anche con riferimento a quello che riguarda gli investimenti sull’energia”, ha aggiunto.

“Bene riferimento a Ets nelle conclusioni del vertice”

“Sono contenta del fatto che nelle conclusioni del Consiglio Europeo entrino diverse questioni che avevamo posto nelle scorse settimane anche nel documento che avevamo scritto insieme alla Repubblica Ceca relativamente alla questione degli ETS” ha aggiunto Giorgia Meloni.

“C’è il riferimento alla Research stability Market, agli Ets2, alla necessità di valutare tempistica e salvaguardia per quello che riguarda gli Ets2, e c’è il riferimento alla revisione dell’ETS che è particolarmente urgente”.

“Ok Ue a decreto bollette consentirà di abbassare costi”

Meloni, poi ha parlato anche del decreto bollette. “Abbiamo chiuso con la Commissione Europea la trattativa sul cosiddetto decreto bollette, ovvero su misure che avevano bisogno che abbiamo varato mesi fa che avevano bisogno di un ok da parte della commissione europea, è stata una trattativa lunga, ma costruttiva che ci ha portato a trovare una soluzione ed è molto importante perché questo ci consente di intervenire sulla generazione del prezzo dell’elettricità e sull’impatto che il costo del gas”, ha spiegato. Aggiungendo: “In questi giorni soprattutto nell’attuale contesto ci consente sostanzialmente di intervenire per abbassare le bollette. Lo considero molto importante e sono molto contenta di questo risultato”.