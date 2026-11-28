Festa dell’inverno, albero del dono, villaggio incantato, luci scintillanti, qualsiasi espressione va bene purché non si usi la parola Natale. La cancellazione del Natale è ormai diventata la prassi in un’Europa secolarizzata e scristianizzata che fa a gara per compiacere e non urtare gli islamici. Così, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Svizzera, è corsa a cercare sinonimi o denominazioni alternative pur di non usare la parola Natale. Guai ricordare che il 25 dicembre si festeggia la nascita di Gesù Bambino, meglio parlare di generiche festività invernali. Se il caso dell’Albero del Dono a Milano ha suscitato indignazione in Italia, nel resto d’Europa non se la passano meglio a cominciare dalla Francia.

A Parigi si discute infatti l’utilizzo dell’espressione «Joyeuses fêtes» al posto di «Joyeux Noël» mentre il sindacato degli insegnanti FSU-SNUipp ha proposto di sostituire la denominazione «Vacances de Noël» (vacanze di Natale) con «Vacances d’hiver» (vacanze d’inverno). A Nantes è scoppiata una polemica sull’uso dell’espressione «Joyeuses fêtes» (Buone feste) anziché «Joyeux Noël» (Buon Natale) in alcune comunicazioni e spazi pubblici, mentre in Bretagna a Pleurtuit il Comune ha deciso di chiamare il tradizionale mercatino natalizio «Le Village enchanté» (Il Villaggio incantato) invece di «Marché de Noël» (Mercatino di Natale). Ad essere colpiti sono anche i presepi come a Nomexy dove La Ligue des droits de l’Homme ha contestato il presepe realizzato in municipio presentando un ricorso al tribunale amministrativo di Nancy.

A finire nel mirino dei nemici del Natale in Germania sono i mercatini che, dopo i tragici attentati islamisti degli anni passati, o si svolgono blindati oppure cambiano la propria identità trasformandosi in mercatini invernali e non più natalizi o scompaiono del tutto con scuse di vario genere, dalle difficoltà organizzative di Hagen ai problemi finanziari di Geesthacht. A Losanna in Svizzera il tradizionale evento Bô Noël sarà invece sostituito dal 2027 da un nuovo progetto chiamato Lausanne Magic Winter eliminando così la parola Natale. In Gran Bretagna a Norwich il municipio ha esposto striscioni con messaggi di «pace e buona volontà» in otto lingue senza citare il Natale mentre in nome del linguaggio inclusivo l’evento di accensione delle luminarie viene chiamato «Festive Lights Switch-On» anziché «Christmas Lights Switch-On». D’altro canto a Londra i mercatini di Natale sono diventati i «winter market». Se questa tendenza di eliminazione dei simboli e dei riferimenti cristiani anni fa avveniva in nome del laicismo, oggi la motivazione è legata alla volontà di compiacere gli islamici con un grande paradosso: siamo noi a cancellare i nostri simboli e la nostra identità senza che altri ce lo chiedano, accade con il crocifisso nelle scuole, con il presepe e ora con il Natale. Eppure le festività politicamente corrette non sembrano piacere alla maggioranza degli italiani come dimostra il sentiment social raccolto da Arcadia sull’Albero del Dono di Milano negativo per l’88,4%. Meglio tornare al tradizionale Albero di Natale.