Con le elezioni spagnole, oggi si apre un anno elettorale che di qui alla fine del 2027 potrebbe rivoluzionare gli equilibri dell’intera Unione europea. Entro la fine del prossimo anno, infatti, andranno al voto un terzo dei Paesi dell’Ue (9 su 27) che rappresentano però il circa il 52% della popolazione europea. Non un dettaglio considerando che quasi tutte le decisioni del Consiglio Ue sono adottate con una maggioranza qualificata che richiede il via libera del 55% degli Stati membri che rappresentino però almeno il 65% della popolazione totale dell’Unione. Insomma, i Paesi con più abitanti hanno un peso specifico decisivo. E quattro dei primi cinque - nell’ordine sono Germania (83 milioni), Francia (66), Italia (58), Spagna (47) e Polonia (37) - andranno alle urne nei prossimi dodici mesi. Una partita cruciale per il futuro dell’Ue e che si porta dietro tensioni sotterranee di cui abbiamo avuto le prime avvisaglie nel Consiglio europeo straordinario che giovedì scorso a Bruxelles si è chiuso con un nulla di fatto nel decisivo negoziato sul Quadro finanziario pluriennale Ue 2028-2034, di fatto il piano di spesa a lungo termine dell’Unione. Il muro contro muro tra i 17 «coesionisti» (capeggiati dall’Italia di Giorgia Meloni e dalla Romania di Nicuor Dan) e i 7 «frugali» (guidati dalla Germania) è sì focalizzato sui soldi da mettere a disposizione dei singoli Paesi (in particolare i fondi per coesione e agricoltura), ma nasconde anche una corsa contro il tempo per approvare entro dicembre il bilancio Ue del prossimo settennato. In Francia le presidenziali sono infatti in programma il 18 aprile ed Emmanuel Macron ha già detto chiaramente che scavallato dicembre non avrà più lo «spazio politico» per impegnare il suo Paese su un provvedimento che stabilisce i margini di spesa europei fino al 2034. E il non detto di chi spinge per un’intesa rapida sul Quadro finanziario pluriennale è solo uno: se i sondaggi hanno ragione e Marine Le Pen è destinata ad arrivare all’Eliso gli equilibri europei potrebbero cambiare drasticamente.

Alle urne, peraltro, non andranno solo Spagna e Francia. Ma anche Estonia (entro il 7 marzo), Grecia (entro il 25 luglio), Finlandia (entro il 18 aprile), Polonia (entro l’11 novembre), Slovacchia (entro il 28 settembre) e Slovenia (presidenziali con elezione diretta entro il 31 ottobre). E, naturalmente, l’Italia: la legislatura va a scadenza naturale il 13 ottobre, ma è altamente probabile che si andrà al voto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.