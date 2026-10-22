Schengen, Italia e Spagna non prolungano la sospensione

Dopo due mesi di sospensione dell’accordo di Schengen, non ci sarà un rinnovo del blocco tra Spagna e Italia. Ad annunciarlo è stato il Viminale con una nota nella quale spiega che i “ministri dell’Interno di Italia e Spagna, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen”.

L’Italia aveva scelto di rafforzare i confini marittimi e aerei con la Spagna a seguito dell’invasione di Ceuta dello scorso 30 luglio. I controlli erano stati reintrodotti a partire dal 1 agosto ma senza inficiare i flussi turistici di scambio tra i due Paesi, sempre particolarmente ampi soprattutto durante il periodo estivo. La Spagna aveva replicato con una misura speculare, una vera e propria ritorsione che si è prorogata fino a oggi, quando i due Paesi hanno scelto di interrompere i controlli per riaprire completamente le frontiere.