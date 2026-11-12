Campo largo, intese strette

Sapendo bene che la forza della politica è data non tanto dall’unità nella varietà quanto dalle differenze nell’unione, cerchiamo sempre nelle coalizioni dei partiti ciò che divide, così da capire cosa li unisce. Confessiamo che nel centrodestra abbiamo rinunciato. Una speranza ce la offre invece il centrosinistra dopo aver letto dei “dieci tavoli tematici” organizzati in questi giorni per definire il programma unitario. Sbaglieremo, ma dopo le elezioni avranno tempo altri cinque anni per pensarci; però dai, fanno bene a portarsi avanti. Comunque. Campo largo e intese strette, la sinistra - a parte nell’opporsi alla destra - è divisa su tutto. Sulla patrimoniale Avs è per il sì secco, Italia Viva per il no secco, il Pd è ambiguo, il M5S contrario, e +Europa dubbiosa. Sul riarmo all’Ucraina, Italia Viva e +Europa sono per il sì senza riserve, il Pd ambiguo, M5S e AVS fermamente contrari. Sul welfare, il M5S spinge per il reddito di cittadinanza, a cui Italia Viva è contraria, mentre Avs rilancia col reddito universale e il Pd è ambiguo. Sul salario minimo, tolto il Pd, ambiguo, gli altri hanno tutti posizioni diverse. Mentre, a parte il Pd, ambiguo, sono tutti d’accordo, tranne Renzi, nel non avere Renzi tra i piedi. Poi c’è la questione del leader candidato premier, e qui tutti i partiti si ricompattano: ognuno vuole il suo. Pur con qualche ambiguità.

Niente di grave. “Uniti nella diversità” è il motto dell’Unione europea. Se è stato un successo per lei, vuoi che non lo sia per la sinistra italiana?