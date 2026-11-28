Noi, che difendiamo la libera circolazione di tutti i libri, i manuali scolastici faziosi e le biografie di Corneliu Codreanu, non facciamo testo. E poi fa ridere parlare di libri in un Paese in cui l’autobiografia di Sal Da Vinci vende più di Pastorale americana di Roth. Però, visto che la fiera «Più libri più liberi» si avvicina, e visti gli ultimi sviluppi, cediamo alla tentazione di scriverne.

E insomma, in quest’Italia dove la sinistra ha imparato a chiamare i propri desideri «diritti» e i diritti degli altri «fascismo», è andata così. Prima l’Aie, l’associazione degli editori - cioè il Minculpop di sinistra - fa firmare alle case editrici un patentino antifascista. Un gruppo di editori di destra dice no e marcia su Roma per protesta. L’Aie fa marcia indietro e li ammette, ma non tutti; fuori resta il pericoloso Idrovolante: perché «non c’è posto», è il motivo. Idrovolante fa ricorso. Il Tribunale lo respinge. Allora partecipa a un bando ad hoc e ottiene uno stand della Regione Lazio, di destra. Ieri ha annunciato che sarà presente, nonostante l’esclusione. Ossimori all’italiana. Benissimo così, sia chiaro.

Da noi del resto si è fascisti e antifascisti, ma mai fino in fondo: epurazioni e amnistie sono sempre a metà, ogni volta c’è un «ma», un «però», un escamotage. Fascisti e antifascisti escono dalla porta, rientrano dalla finestra, bussano all’ingresso, passano dal retro, e alla fine destino dell’intellettuale - tutti in salotto. In tempo per il buffet. Idrovolante ha detto che porterà lo champagne. L’Aie, le tartine.