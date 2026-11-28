Ospite a Che Tempo che fa, abbiamo rivisto il solito Grillo. Un presuntuoso, che insiste, nel credere di saper risolvere tutti i problemi del mondo. L’occasione l’ha avuta; ha fondato un partito che alla fine si è dimostrato un disastro. A chi criticava le persone che aveva scelto, rispondeva che erano tutti laureati. I risultati li stanno scontando gli italiani, con decine se non centinaia di miliardi buttati dalla finestra. E rilancia. Adesso porterebbe solo persone sotto i 25 anni, come se fosse una garanzia di competenza e correttezza. Il guaio è che lo dice ironicamente ma poi l’ha fatto sul serio. È meglio che queste boiate le dica nei suoi spettacoli dove trova gente che incredibilmente è disposta a pagare per sentirle. Almeno sono parole che finiscono lì. Nemmeno un cenno, e figuriamoci se Fazio glielo chiede, sull’incidente che ha provocato e che ha causato dei morti. O sul figlio, che adesso l’accusa di stupro la vuole girare come se fosse un accanimento politico. E ancora parla, questo Grillo sparlante, invece di stare zitto e non uscire più di casa.

Giordano Citterio

Grillo è un fenomeno. Non nel senso che sia un fenomeno politico, intendiamoci: in quel campo ha già dato prova di quanto possa essere devastante confondere un palcoscenico con Palazzo Chigi. È riuscito nell’impresa di trasformare la protesta in governo e il governo in un gigantesco esperimento di improvvisazione.I laureati, diceva, erano una garanzia. Infatti abbiamo pagato noi la retta, e pure gli interessi. Adesso vorrebbe affidarsi agli under 25. Magnifico. Dopo aver rottamato la competenza, ci propone la giovinezza come titolo di studio. Domani magari sceglierà i ministri in base all’altezza o al numero di follower. Purché nessuno abbia mai lavorato, naturalmente: potrebbe contaminarsi con la realtà. Quanto a Fazio, ha ospitato il Grillo parlante, che per una volta avrebbe fatto bene a esercitare la virtù del silenzio. Ci sono questioni personali e giudiziarie delicatissime sulle quali non si fanno processi televisivi, né assoluzioni da salotto. Ma almeno un po’ di sobrietà non guasterebbe. Il problema di Grillo è che continua a scambiare il volume della propria voce per la profondità del pensiero. Sul palco può anche funzionare. In politica, invece, il pubblico paga il biglietto senza aver comprato il posto: lo paga in tasse. E ride, purtroppo, soltanto lui.