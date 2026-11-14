Blackout Microsoft: guida ai rimborsi e alle tutele per aziende e privati

Schermi bloccati, email in sospeso e riunioni saltate: dal tardo pomeriggio di giovedì, un improvviso guasto al server di Redmond ha messo in ginocchio la suite Microsoft 365. A fare le spese del disservizio sono stati milioni di utenti alle prese con il blocco di Outlook, Teams, SharePoint e Copilot.

Stamani è arrivata la buona notizia: Microsoft ha fatto sapere di aver risolto il problema all’origine del disservizio. Tutte le varie funzioni sono tornate a lavorare correttamente. Tuttavia sono molti i clienti – società e persone – ad aver riportato dei danni a causa del brusco down delle scorse ore.

Rimborsi per le aziende

Clienti con un contratto commerciale o aziendale che hanno avuto dei problemi a causa del disservizio di Microsoft possono effettivamente rivalersi sull’azienda. Microsoft garantisce una disponibilità mensile del 99,9% (che equivale a circa 43 minuti di disservizio tollerati in un mese di 30 giorni), in caso di disservizio che supera quella soglia di tolleranza, si attiva il diritto al rimborso.

Lo SLA (Service Level Agreement) è una delle forme di tutela. Si tratta di forma di compensazione che un fornitore di servizi genericamente riconosce al cliente business quando non vengono rispettati i livelli di prestazione promessi. In questo caso specifico, i clienti avranno dei crediti in fattura, che saranno del 25% con una disponibilità mensile inferiore al 99,9%, del 50% con una disponibilità inferiore al 99,0% e del 100% con una disponibilità inferiore al 95,0%.

Per ottenere il rimborso, un cliente deve inviare i log e l’ID del guasto al supporto Microsoft entro un mese; a seguito di attenta verifica, verrà scalato l’importo in fattura. Altre soluzioni da adottare per ottenere un rimborso sono affidarsi al contratto Microsoft Customer Agreement, Enterprise Agreement, oppure ricorrere al diritto civile, nello specifico all’art. 1229 del Codice.

Per quanto concerne lo SLA, va tenuto presente che:

1. Microsoft conta le persone bloccate, non i minuti di blackout. Se il sistema va giù per un’ora, ma il problema blocca solo metà dei dipendenti di una società, il guasto viene considerato della durata di mezz’ora;

2. Microsoft considera unicamente il servizio che ha dato problemi.Se è stato pagato un pacchetto tutto incluso, ma a bloccarsi è stata soltanto la posta elettronica, lo sconto viene calcolato unicamente su quest’ultima;

3. La società non rimborsa errori del cliente, servizi di prova, malfunzionamenti esterni al sistema o manutenzioni annunciate.

Come richiedere il rimborso

1. Annotare gli ID: Entrare su admin.microsoft.com (Health > Service health) e segnare i codici EX1550543 e MO1550821.

2. Raccogliere prove da presentare: Documentare orari esatti del blocco, sedi, numero di utenti coinvolti e ticket aperti.

3. Inoltrare la domanda: Aprire una segnalazione in Support > New service request (oppure rivolgersi al proprio rivenditore tramite Partner Center per licenze non dirette).

4. Rispettare i tempi: La domanda va inoltrata entro la fine del mese successivo a quello di fatturazione dell’evento — quindi entro il 31 dicembre 2026 — per ricevere poi lo sconto sulle fatture future.

Cosa succede per i clienti privati

I piani consumer – ossia abbonamenti per privati/famiglie - non sono coperti dallo SLA ma dal Microsoft Services Agreement, che limita i risarcimenti al massimo al canone mensile pagato. In Italia si applica però il Codice del Consumo (artt. 135-octies e ss.), che tutela anche i servizi gratuiti forniti in cambio di dati personali: in caso di disservizio non lieve si ha diritto al ripristino rapido, a una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Per ottenere il rimborso è neccessario andare sulla pagina [support.microsoft.com/it-it/](https://support.microsoft.com/it-it/), per indicare data e durata del problema, le app coinvolte con eventuali screenshot e fare richiesta di riduzione del canone.