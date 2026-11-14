Microsoft, ripristinati tutti i servizi dopo oltre 20 ore di blackout globale

Praticamente un giorno intero di “passione” per decine di milioni di persone in tutto il mondo che lavorano, utilizzano e hanno a che fare con i servizi di Microsoft. Una delle più grandi multinazionali di tecnologia al mondo ha annunciato il completo ripristino dei propri servizi dopo il blackout iniziato nel tardo pomeriggio (orario italiano) di giovedì 12 novembre e che si è protratto per quasi tutto venerdì 13.

La nota di Microsoft

L’interruzione ha colpito più di 70 Paesi causando disagi a tutto: dalle attività aziendali ai servizi governativi e agli utenti privati. Oltre 430 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano i prodotti interessati. “Siamo profondamente dispiaciuti per i disservizi che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner” scrive Microsoft su X sottolineando la natura tecnica del problema “e non correlato ad attacchi informatici né all’intelligenza artificiale o agli agenti IA”.

“Progressiva stabilizzazione”

“Siamo consapevoli della fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio. Stiamo registrando un ripristino diffuso e una progressiva stabilizzazione dei nostri servizi”, aggiunge il colosso Usa di Redmond. Intorno alle 8 orario italiano di questa mattina, finalmente, la lieta notizia. “Abbiamo completato i nostri sforzi per affrontare la questione sottostante dell’incidente e ripristinato il servizio per i clienti e le regioni rimanenti interessate. Ulteriori aggiornamenti possono essere trovati su MO1550821 nel centro amministrativo di Microsoft 365”.

Le cause del problema globale

Chi inizialmente pensava (anche in questo caso) ad un attacco hacker si è sbagliato. L’azienda, dopo alcune ore in cui ha tentato invano di ripristinare correttamente i propri servizi, ha spiegato sui canali ufficiali che il problema tecnico si è verificato durante un “aggiornamento della capacità di rete emerso in seguito a una recente modifica dell’infrastruttura di rete”. Gli esperti hanno affermato che l’evento è stato un “chiaro promemoria” di quanto le imprese e i servizi essenziali dipendono da un piccolo gruppo di grandi fornitori di tecnologia.

Chi è stato colpito direttamente

A farne le spese, oltre ai privati cittadini, anche numerosi istituzioni: dal governo giapponese e dalla Corte Suprema delle Filippine all’agenzia di spionaggio australiana fino a treni, ospedali e tribunali del Nord America. Negli Usa, ad esempio, alcuni membri dello staff hanno riferito al quotidiano Politico che un’intera giornata di lavoro legislativo è stata ritardata per il mancato funzionamento di Microsoft Outlook.

Un ritorno al passato

Evviva la tecnologia ma ricordiamoci sempre che i limiti esistono anche in questo settore. Nel mondo, quotidianamente, viene inviata una mole incredibile di email che è molto vicina a 400 miliardi. È chiaro che i disservizi di Microsoft abbiano colpito una grandissima fetta della popolazione mondiale e in maniera trasversale avendo una sorta di “effetto domino”.

Nel Regno Unito, il sistema sanitario è andato in blackout: attivate le procedure di emergenza, in alcuni casi si è dovuto fare ricorso a carta e penna così da far continuare ad andare avanti tutte le attività. Un giudice di Manchester ha dovuto rimandare a casa alcuni giurati mentre in Scozia sono state rinviate intere udienze.

I problemi sul traffico aereo

Come se non fossero bastati i falsi allarmi bomba degli ultimi giorni, alcune ripercussioni ci sono state anche sul traffico aereo: Eurocontrol (Organizzazione europea per la sicurezza aerea) ha avvisato le compagnie di non inviare mail ma di telefonare. Per i passeggeri, le problematiche maggiori hanno riguardato l’impossibilità di ricevere notizie in tempo reale su ritardi, cancellazioni o cambi di gate.

Cosa fare per il futuro

Ipotizzando che, un giorno magari non troppo lontano, possa ripresentarsi un problema simile, come ci si potrebbe “preparare?” Matt Saunders, responsabile tecnologico sul campo presso la società di consulenza tecnologica Adaptavist, ha affermato che sarebbe difficile mitigare un problema simile. “Le classiche strategie di pianificazione per i disastri informatici suggeriscono di utilizzare un secondo servizio per garantire la resilienza, ma in pratica è quasi impossibile per un’azienda funzionare senza strumenti come quelli di Microsoft”, ha affermato alla BBC.

“A seguito di questa interruzione, le organizzazioni devono avere un piano per operare senza tali strumenti, da utilizzare quando si verificano incidenti simili”.