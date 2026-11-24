Ottocast è un’azienda che produce dispositivi per rendere l’auto più digitale, permettendo anche il collegamento con CarPlay e Android Auto se non è disponibile di serie. Il Black Friday permette buoni acquisti con sconti che valgono solo sullo store ufficiale ottocast.it e riguardano dieci prodotti: adattatori wireless, AI box, una dash cam e schermi portatili. Rispetto al listino il taglio arriva fino al 59%.

Il meccanismo ha due livelli. Ogni prodotto ha già un prezzo promozionale. Al checkout si aggiunge un altro 10% di sconto con un coupon, che cambia a seconda della settimana: EARLY10 fino al 22 novembre e BF10 dal 23 al 29 novembre. Il prezzo finale non cambia: chi vuole aggiornare l’infotainment dell’auto non deve aspettare l’ultimo giorno per pagare meno.

Ottowireless

Ottowireless è la linea più economica e anche quella che rappresenta meglio il marchio. I suoi adattatori collegano lo smartphone all’auto in modalità wireless, per chi oggi usa CarPlay o Android Auto con il cavo. Con il coupon tutti e tre i modelli scendono sotto i 50 euro, con sconti del 54-55%. Il Mini Cube per esempio passa da 79,98 a 35,99 euro ed è il prezzo d’ingresso di tutta la promozione. Il Mini Pico scende da 88 a 40,49 euro, mentre l’U2Air Edge passa da 99 a 44,99 euro.

OttoPlus

La linea OttoPlus riunisce i dispositivi che portano l’intrattenimento sullo schermo dell’auto, e qui c’è il taglio più forte di tutta la campagna. Il Play2Video X passa da 199 a 80,99 euro, con uno sconto del 59%: lo abbiamo testato e consente perfino di avere i servizi streaming sul display interno, il tutto in sicurezza perché in moto non funziona. Il Play2Video Ultra scende a 71,99 euro da 169 (-57%). Il prodotto più costoso della promozione è l’AI box P3 Pro, che scende da 399,99 a 179,99 euro (-55%). È il modello pensato per chi vuole un sistema più completo della semplice connessione wireless.

OttoSafe e OttoScreen

La linea OttoSafe riguarda sicurezza e cura dell’abitacolo. La dash cam OttoSafe Cam scende da 189,99 a 107,99 euro (-43%), mentre il Cabin Care passa da 149 a 98,10 euro (-34%). Nella linea OttoScreen ci sono due schermi portatili. L’Ottoscreen AI costa 152,99 euro invece di 226,98 (-33%), lo sconto più contenuto della promozione. Lo ScreenFlow scende da 203,98 a 116,99 euro (-43%).

Come ottenere lo sconto extra del 10%

Per avere il prezzo finale basta aggiungere i prodotti al carrelloe scrivere il codice giusto prima di pagare:

• EARLY10: valido fino al 22 novembre

• BF10: valido dal 23 al 29 novembre

I codici funzionano solo sul sito ufficiale e nei periodi indicati. Ma attenzione: prezzi e disponibilità possono cambiare durante la promozione.