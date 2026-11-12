Microsoft Outlook down in tutto il mondo: cosa succede alla mail, migliaia le segnalazioni

Uno dei servizi di posta elettronica più usati al mondo, Outlook, è andato in tilt: per tutti gli utenti che hanno un account Microsoft è impossibile ricevere e inviare mail dal tardo pomeriggio (orario italiano) di giovedì 12 novembre.

Le segnalazioni

Il sito web Downdetector che raccoglie in tempo reale le segnalazioni e i malfunzionamenti che riguardano la Rete, mostra un picco verso l’alto a partire dalle ore 19 di questo pomeriggio. Nel dettaglio dei problemi più segnalati abbiamo il mancato accesso alla piattaforma, ossia il login, segnalato per il 63%; a seguire problemi al sito web (14%) e l’invio di messaggi per il 13%.

Le possibili cause

“Mentre stiamo lavorando per mitigare l’impatto, abbiamo confermato che il problema potrebbe influire sulla connettività del servizio Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi regione. Ulteriori informazioni saranno fornite nel centro amministrativo di Microsoft 365 sotto EX1550543”, scrive Microsoft sui propri account social per segnalare la problematica.

“Abbiamo determinato che una parte dell’infrastruttura sta riscontrando un carico elevato in più regioni, il che probabilmente sta contribuendo agli errori di connettività. Stiamo fornendo ulteriori informazioni sotto EX1550543 e MO1550821 nel centro amministrativo di Microsoft 365, oltre a https://status.cloud.microsoft”, scrive ancora l’azienda.

I problemi proseguono anche in serata nonostante, in qualche caso, ci sono piccoli segnali di ripresa. Abbiamo determinato che il carico elevato non è causato da un aumento del traffico, ma da un numero di server che sono risultati inaspettatamente non disponibili, sottoponendo a tensione l’infrastruttura rimanente. Stiamo lavorando per riportarli in servizio in modo sicuro. Ulteriori informazioni sotto EX1550543 e MO1550821 nel centro amministrativo di Microsoft 365, nonché http:// status.cloud.microsoft se il centro amministrativo non è disponibile per te”.

Le segnalazioni degli utenti

“Non riesco ad accedere a hotmail” è uno dei commenti più gettonati riguardanti la problematica che vengono scritti dagli utenti sia sui social ma anche su Downdetector. Non soltanto problemi alle mail ma anche a tutti i programmi di Microsoft 365 tra cui Teams e Copilot.

“Abbiamo riavviato tutti i server”

Poco prima delle 21 orario italiano, i tecnici di Microsoft hanno spiegato su X di aver riavviato tutti i server per provare a venire a capo della problematica. Stiamo testando una modifica di configurazione per affrontare un problema che sta causando il fallimento dei controlli automatici di integrità sui server, rendendoli non disponibili. In parallelo, abbiamo avviato un riavvio di tutti i server interessati e stiamo monitorando l’integrità mentre tornano in servizio. Ulteriori informazioni sotto EX1550543 e MO1550821 nel centro amministrativo di Microsoft 365, nonché http://status.cloud.microsoft se il centro amministrativo non è disponibile per te”.

Down anche l’intelligenza artificiale

Come scrive l’Independent, l’interruzione si è estesa anche ai connettori di integrazione utilizzati dai fornitori di intelligenza artificiale OpenAI e Anthropic. Nel dettaglio, OpenAI ha dichiarato di star indagando su un problema relativo ai connettori Microsoft, a causa del quale le nuove connessioni potrebbero interrompersi e gli strumenti potrebbero non funzionare come previsto. Anthropic ha invece dichiarato di aver individuato un problema con un fornitore a monte che stava influenzando il suo connettore per Microsoft 365.