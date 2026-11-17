La solita raffica di accuse al governo, il solito allarme sulla precarietà, la solita rappresentazione di una scuola pubblica abbandonata al proprio destino. Elly Schlein è tornata all’attacco dell’esecutivo Meloni, ma questa volta a risponderle è stato direttamente Giuseppe Valditara. E il ministro dell’Istruzione e del Merito ha scelto di farlo con una lunga replica, mettendo sul tavolo numeri, assunzioni e risultati rivendicati dal governo. Senza risparmiare una stoccata alla segretaria del Pd.

Il botta e risposta è nato dall’intervento della leader dem alla Casa internazionale delle Donne. La Schlein ha accusato la maggioranza di voler tagliare 7.000 posti tra docenti e personale Ata con la legge di bilancio e di costringere i giovani a scegliere tra “carcere e precarietà”. Poi il consueto catalogo delle proposte progressiste: stipendi più alti per gli insegnanti, libri scolastici gratuiti, mense e trasporti senza costi per le famiglie, tempo pieno, asili nido ed educazione all’affettività. Un programma ambizioso, almeno nelle intenzioni. Ma Valditara ha deciso di riportare il confronto su un terreno decisamente meno comodo per il Nazareno.

“Gentile Onorevole Schlein, vedo che Lei non ha voluto condannare chi ha occupato la scuola di Torino ferendo alcuni lavoratori. Ne prendo atto. Sfida invece me e tutto il Governo sulla precarietà”, l’esordio del ministro. Il riferimento è alle tensioni registrate nel capoluogo piemontese, sulle quali il responsabile dell’Istruzione ha rimproverato alla segretaria dem una mancata presa di posizione. Poi la risposta sul lavoro: “Le comunico intanto che con questo esecutivo in quattro anni sono stati creati 1,3 milioni di posti di lavoro, in gran parte a tempo indeterminato, l’occupazione è cresciuta di quasi il 3% e la disoccupazione è diminuita di circa il 2%. Il tasso di occupazione femminile ha raggiunto la cifra record del 54%”.

Cifre che il ministro ha contrapposto alla narrazione della sinistra, impegnata a denunciare un’emergenza occupazionale senza riconoscere, secondo Valditara, i progressi ottenuti durante l’attuale legislatura. E sulla scuola, oggetto principale delle accuse di Schlein, la replica è diventata ancora più puntuale: “Per quanto riguarda la scuola, abbiamo assunto 206.000 fra docenti e personale Ata e assumeremo altri 40.000 insegnanti nel 2027, insomma più di quanti assunti da voi quando eravate al governo”.

Non soltanto assunzioni. Valditara ha posto l’accento anche sugli indicatori internazionali, a cominciare dalla situazione dei giovani che non studiano e non lavorano: “Le comunico inoltre che Education at a Glance 2026 (rapporto OCSE) ha collocato l’Italia tra i Paesi che hanno registrato la diminuzione più marcata dei giovani tra 18 e 24 anni che non studiano, non lavorano e non partecipano alla formazione. Rispetto al 2015 (quando governavate voi) il calo è di almeno dieci punti percentuali, contro una riduzione media OCSE di due punti”.

Il confronto con il passato diventa così il filo conduttore della risposta ministeriale. Perché, nella ricostruzione di Valditara, proprio chi oggi impartisce lezioni sulla precarietà dovrebbe fare i conti con i risultati delle precedenti esperienze di governo del centrosinistra: “Le aggiungo infine che il tasso di abbandoni scolastici è crollato al 7,3% (stima Invalsi) nel 2026, era all’11,5% nel 2022 (quando governavate voi la scuola italiana)”. Ma la parte più dura della replica riguarda le ricette proposte dal Pd per il futuro dei giovani. Il ministro ha difeso l’istruzione tecnica e professionale, contestando l’impostazione della segretaria dem sul rapporto tra formazione e mondo delle imprese: “Uno strumento importante per combattere il precariato è certamente una istruzione tecnica e professionale di qualità: se non ho compreso male, Lei propone ora di trasformare gli stage della formazione scuola lavoro in momenti di formazione retribuiti dagli imprenditori. Voi siete anche contro un rafforzamento dell’apprendistato formativo. Vorreste una istruzione tecnica e professionale che fornisca una formazione generalista. Con queste proposte create le premesse per una disoccupazione di massa dei nostri giovani, altro che lotta alla precarietà. Onorevole Schlein, basta chiacchiere e demagogia!”.

La Schlein non ha scelto il silenzio, anzi ha rilanciato. “Da giorni ormai il ministro Valditara sembra avere una sola ossessione: attaccare me e il Partito Democratico”, le parole della leader piddina: “Sia chiaro: a noi le polemiche con lui non interessano, può continuare a farsele da solo. A noi interessa che vengano ritirati oggi stesso i tagli alla scuola pubblica previsti nella manovra del suo governo. Che ritirino i tagli di quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA. Che gli insegnanti vengano pagati meglio. Che gli studenti possano fare lezione in edifici sicuri. Perché, al netto degli annunci, ad oggi quei tagli sono ancora scritti nero su bianco nella manovra. Noi siamo pronti a portare avanti fino in fondo questa battaglia, in Parlamento e nel Paese. Perché difendere la scuola pubblica significa difendere il futuro dell’Italia”.

Schlein alza i toni e denuncia la precarietà. Valditara risponde rivendicando posti di lavoro, assunzioni e riduzione della dispersione scolastica. Due letture opposte della realtà, con una differenza sostanziale: il ministro pretende che la discussione passi anche dai risultati. E ricorda alla segretaria del Pd che, prima di distribuire pagelle, bisognerebbe fare i conti con quelle lasciate dai propri governi.