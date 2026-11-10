Libro anti-Meloni, ora Laterza sfida il governo: “Non lo ritiriamo, un ministro non può chiederlo”

Un manuale scolastico dovrebbe fornire agli studenti gli strumenti per capire la storia. Quando invece descrive le misure del governo Meloni come “chiaramente liberticide”, il confine tra insegnamento e polemica politica diventa difficile da riconoscere. È su questo terreno che Giuseppe Valditara ha richiamato alle proprie responsabilità Laterza, invitando l’editore a ritirare “Trame del tempo 3”. La replica dell’amministratore delegato Alessandro Laterza sposta però il confronto sul presunto tentativo di condizionare le scelte editoriali: “Un ministro non può chiedere di rimuovere libro di testo”. Non si è fatta attendere la controreplica del ministro: “Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo”, ma sarebbe “antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua”.

Andiamo per gradi. Intervenendo a margine di un incontro con gli studenti della scuola media Goffredo Mameli di Milano, il ministro dell’Istruzione e del merito ha affermato che il volume “contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili”. Da qui la motivazione della richiesta: “Credo che sia nell’interesse stesso dell’editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti”.

I passaggi contestati accostano l’arrivo al governo della destra al centenario della marcia su Roma e richiamano l’eredità fascista, fino al riferimento a una “stretta relazione con la sua ’base’ dichiaratamente fascista”. Giudizi pesanti, destinati alle pagine di un testo per le superiori. “Rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all’indice, un governo fascista o quant’altro non faccia bene a nessuno”, ha osservato il ministro.

La vicenda è tornata al centro del dibattito dopo un’interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia. Laterza, responsabile anche della divisione scolastica, ricorda però che se ne era già discusso nell’estate del 2025: “Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di auto autocensura”. Quindi la rivendicazione: “Il tema non è il libro, non è la pagina del libro”, ma se il ministro possa intervenire per chiedere modifiche o la mancata adozione di un testo. “La mia risposta è no”.

Valditara, in una nota, ha quindi respinto l’accusa di voler imporre una censura, ricordando che in Italia non esiste una valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole: “Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti”. Un’autonomia che non può però sottrarre i manuali alle critiche: “Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani”. Poi l’affondo rivolto direttamente a Laterza: “Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice”.

Eppure il contenuto di quelle pagine resta esattamente il punto. La libertà editoriale non mette al riparo dalle critiche, soprattutto quando un libro entra nelle classi. Chiedere conto della sua attendibilità significa porre una questione educativa: agli studenti vanno offerti elementi per formarsi un giudizio, senza consegnare loro una sentenza politica già confezionata.