Il Partito Democratico perde uno dei suoi volti storici. E lo perde sulla battaglia contro l’antisemitismo. Emanuele Fiano lascia il partito dopo la decisione dei dem di votare contro la legge approvata ieri alla Camera. Un addio doloroso, annunciato questa mattina in diretta a Telelombardia, tra le lacrime. Ma senza possibilità di ripensamenti. Nemmeno la telefonata di Elly Schlein è riuscita a ricucire lo strappo.

La rottura arriva al termine di giornate particolarmente difficili per l’ex parlamentare. Fiano aveva raccontato di aver appreso dell’orientamento contrario del suo partito mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau. Una coincidenza che ha reso ancora più amara una decisione politica già considerata inaccettabile. Per lui, infatti, il voto sull’antisemitismo non rappresentava una semplice divergenza parlamentare, ma una questione di principio.

La segretaria dem ha tentato una mediazione fino all’ultimo. “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd”, ha spiegato Fiano. Un confronto cordiale, persino affettuoso, che tuttavia non ha modificato la sua posizione: “Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.

L’addio arriva all’indomani di un voto che aveva già fatto esplodere le contraddizioni interne al Nazareno. Il ddl contro l’antisemitismo è diventato legge con 147 sì, 93 no e cinque astensioni. Il centrodestra ha incassato il sostegno di Italia Viva e Azione, mentre Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra si sono schierati contro. Cinque riformisti dem hanno invece scelto l’astensione, prendendo le distanze dalla linea ufficiale.

Al centro dello scontro la definizione di antisemitismo elaborata dall’Ihra, contestata dalle opposizioni per i possibili riflessi sulla libertà di critica nei confronti di Israele. Una battaglia che ha scavato ulteriormente il fossato tra la maggioranza del Pd e la sua componente riformista. Ma questa volta lo strappo non si è fermato a una votazione. Per la Schlein è arrivato il primo conto politico, pesantissimo: l’addio di Fiano, che ha preferito lasciare il partito piuttosto che accettarne la posizione sull’antisemitismo.