Ucraina, la Lega incalza la von der Leyen: “Basta assegni senza fine, serve la pace”

L’Unione europea continua a stanziare miliardi per l’Ucraina, ma quale strategia diplomatica sta mettendo in campo per arrivare alla pace? È l’interrogativo sollevato da Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo Patrioti per l’Europa, intervenuta a Strasburgo durante il dibattito sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nel mirino dell’esponente del Carroccio finiscono soprattutto la Commissione guidata da Ursula von der Leyen e l’assenza di Bruxelles dai negoziati tra Washington, Mosca e Kiev.

“Siamo al 1.723° giorno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Quasi cinque anni di guerra durante i quali l’Unione europea ha mobilitato 235 miliardi di euro, di cui quasi 78 miliardi in assistenza militare, oltre ad aver approvato un ulteriore prestito da 90 miliardi per il biennio 2026-2027. Ma quali risultati concreti hanno prodotto ventuno pacchetti di sanzioni? E soprattutto, qual è la strategia diplomatica della Commissione europea per arrivare alla pace?”, ha chiesto Ceccardi.

L’eurodeputata leghista ha poi richiamato le conseguenze economiche delle misure restrittive adottate contro Mosca. Secondo i dati citati nel suo intervento, tra il 2021 e il 2025 le esportazioni europee verso la Russia sono diminuite di quasi 69 miliardi di euro all’anno, registrando una contrazione del 69,5%. Numeri che, secondo Ceccardi, impongono una riflessione sull’impatto delle sanzioni per il sistema produttivo europeo.

Ma il nodo principale resta quello diplomatico. Mentre Stati Uniti, Russia e Ucraina trattano ad Abu Dhabi, l’Unione europea non partecipa direttamente al tavolo trilaterale, nonostante le risorse mobilitate dall’inizio del conflitto. Una situazione contestata dall’esponente leghista: “La Commissione von der Leyen ha dimostrato di saper stanziare miliardi, ma non di saper costruire una credibile prospettiva diplomatica. La responsabilità dell’Europa non può ridursi a firmare assegni senza fine”.

Da qui la richiesta di un cambio di approccio da parte delle istituzioni comunitarie. “I nostri cittadini chiedono risposte, le nostre imprese hanno bisogno di stabilità e competitività, le nostre economie di investimenti. È arrivato il momento di smettere di misurare l’impegno europeo soltanto in miliardi spesi per la guerra e iniziare a misurarlo nella capacità di costruire la pace”, ha concluso Ceccardi.

Va ricordato che sul sostegno all’Ucraina convivono sensibilità diverse all’interno del centrodestra. La Lega insiste da tempo sulla necessità di privilegiare la strada diplomatica, esprimendo perplessità sull’invio di ulteriori armamenti a Kiev e sulle conseguenze economiche delle sanzioni. Fratelli d’Italia e Forza Italia mantengono invece una linea favorevole alla prosecuzione degli aiuti, anche militari, all’Ucraina. Una differenza di approccio riconosciuta dalla stessa Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha ricordato come la maggioranza abbia sempre trovato una sintesi, assicurando che la posizione italiana non cambierà.