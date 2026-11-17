Il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, intervenuto durante RELIND, ha sottolineato la rilevanza dei corpi intermedi, evidenziando come «la disintermediazione non abbia cancellato il bisogno di mediazione, anzi lo ha reso più complesso. Più il sistema si frammenta, più servono soggetti capaci di comporre interessi diversi e tradurli in regole condivise». Nel tracciare il ruolo delle associazioni d’impresa nell’attuale scenario economico e produttivo, attraversato da profonde transizioni tecnologiche, organizzative e sociali, il numero uno dell’Associazione ha, però, insistito sulla necessità di dimostrare questa rilevanza «trasformando i problemi delle singole imprese in risposte collettive. È sul lavoro che si gioca questa sfida: la scarsità di personale per la crisi demografica, il continuo cambiamento delle competenze necessarie, la formazione, la contrattazione sono questioni che nessuna impresa può affrontare da sola».

Una responsabilità che, secondo Biffi, riguarda imprese e sindacati insieme, entrambi artefici di una rappresentanza che sia leva di crescita per il Paese e capace di accompagnare con efficacia la competitività del sistema industriale. Dalla ricerca presentata nel corso dell’evento, del resto, è emerso che la legittimazione delle associazioni non sia più garantita dalla sola presenza ai tavoli: va dimostrata con la capacità di produrre conoscenza, coordinare e generare istituzioni finanziarie e terzo settore attorno a problemi produttivi definiti attraverso una regia fondata su obiettivi verificabili e responsabilità riconoscibili, evitando progetti frammentati e tavoli senza continuità. L’obiettivo è una trasformazione data-driven, capace di intercettare le esigenze delle imprese attraverso laboratori, comunità professionali e consultazioni mirate sui territori. Sullo stesso piano si è collocato l’intervento dedicato al valore del confronto tra le parti sociali nel quadro delle recenti evoluzioni normative e contrattuali.

Secondo Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali, l’intesa raggiunta tra imprese e sindacati rappresenta un risultato importante, che conferma il valore del dialogo e la capacità delle parti sociali di individuare soluzioni condivise. «Un risultato favorito dal Decreto Primo Maggio, che ha riconosciuto e valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva e delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e dalla scelta del Governo di non esercitare la delega su retribuzioni e contrattazione collettiva, lasciando spazio all’autonomia delle parti sociali. Rafforzare la rappresentanza e la contrattazione significa costruire un sistema di relazioni industriali più moderno e solido, capace di accompagnare le trasformazioni del lavoro. La sfida comune è sostenere investimenti, produttività e competitività delle imprese, favorendo al tempo stesso una crescita sostenibile dei salari e un’occupazione di qualità. È da questa responsabilità condivisa che passa il futuro della nostra industria e la crescita del Paese».