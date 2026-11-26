Con l’avvicinarsi delle feste cresce la richiesta di personale stagionale. Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra le più importanti in Italia, apre oltre 5.000 posizioni per il periodo natalizio e per l’organizzazione dei saldi. Logistica, magazzino, vendite, ristorazione e servizi sono i comparti più richiesti.

Con il 43% delle ricerche, la logistica è il comparto del momento: conta il maggior numero di opportunità. Seguono vendite e retail (24%), inventario (18%) e ristorazione (7%). Completano il quadro profili ibridi tra vendita e inventario e profili nel settore delle pulizie e del controllo accessi, entrambi al 4%.

Nella logistica le figure più richieste spaziano da magazzinieri, addetti al picking e alla preparazione degli ordini, carrellisti, mulettisti, addetti al confezionamento e facchini. Le ricerche, a livello geografico, toccano in particolare Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Campania.

Dove si cerca

Le ricerche occupazionali si muovono da Nord a Sud: numerosi i profili richiesti legati al periodo di Natale, specie nel Nord-Est e nel Centro-Sud.

In Veneto la tendenza emerge con evidenza. In provincia di Venezia, servono figure dedicate al confezionamento alimentare e facchini, mentre nel veronese magazzinieri e addetti ai villaggi di Natale.Marche, Calabria e Sicilia, invece, vedono una concentrazione della domanda nel settore degli inventari. In questo senso Ancona è la piazza con la richiesta singola più alta. Le località del Sud e delle isole - nel dettaglio, le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Ragusa, Messina - valgono quasi la metà delle posizioni del comparto e cercano addetti al conteggio e alla verifica delle giacenze, anche per turni serali e notturni.

I profili più ricercati

Il retail, con quasi un’opportunità su quattro, cerca addetti vendita, sales assistant e personale part-time per negozi e centri commerciali. Le richieste si concentrano in Veneto, Liguria, Piemonte e Lazio. Nella ristorazione servono cuochi, aiuto cuochi, camerieri, baristi e pizzaioli, soprattutto nelle grandi città, da Roma, a Milano, a Bologna. Mentre in Liguria, tra Genova e La Spezia, picco di richieste per addetti alle pulizie e al controllo accessi.

«Anche quest’anno il Natale registra un picco di richieste, attestato a quota 5.000 opportunità occupazionali circa, in linea con il trend del 2025. Più che nel numero, la novità sta nella mappa - spiega Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis -. La logistica resta il motore della stagione, con oltre quattro ricerche su dieci. Incidono anche le necessità legate agli inventari, con molte posizioni al Sud durante turni serali e notturni. Per chi cerca lavoro è un’occasione concreta di entrare in nuovi contesti. Per le imprese è il momento di incontrare professionisti da valorizzare anche dopo le festività».