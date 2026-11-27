“I cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, tra nuove tecnologie e intelligenza artificiale, richiederanno competenze diverse. Per questo è fondamentale non lasciare indietro le persone più fragili, già coinvolte nel programma GOL, continuando a investire nella loro formazione e accompagnandole verso le nuove esigenze del mercato. Allo stesso tempo, dobbiamo favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di un numero sempre maggiore di persone inattive, per colmare il divario tra domanda e offerta e rispondere alle sfide demografiche. In questo contesto, l’analisi dei dati è essenziale per anticipare i cambiamenti e orientare le politiche formative. Sviluppo Lavoro Italia sta lavorando con il Ministero del Lavoro anche nell’ambito dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale, per monitorarne l’impatto sul mercato del lavoro”.

Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia

Lo ha dichiarato Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, intervenuta al panel “Gol oltre il PNRR: quali sfide per istituzioni, agenzie per il lavoro, enti di formazione?”, nell’ambito del JOB&Orienta 2026, in corso a Verona.