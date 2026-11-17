Si è svolta ieri a Milano, nella sede di Assolombarda, la terza edizione di Relind - Forum delle Relazioni industriali. L’iniziativa, promossa da Assolombarda e Confindustria con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nazionali, si è confermata sede di confronto tra le parti sociali.

Al centro di questa edizione, il futuro della rappresentanza: digitalizzazione, intelligenza artificiale, trasformazione delle filiere e crisi demografica stanno ridisegnando i confini dell’impresa e del lavoro, chiamando associazioni datoriali e sindacali a ripensare le forme con cui danno voce agli interessi collettivi. Sono intervenuti il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, il vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali di Confindustria, Maurizio Marchesini, la segretaria generale Cisl Daniela Fumarola, il segretario confederale nazionale Cgil, Michele De Palma e la segretaria confederale Uil, Vera Buonomo.

Il confronto ha preso le mosse dalla ricerca, realizzata da Assolombarda in collaborazione con Adapt e presentata da Francesco Seghezzi. La domanda da cui parte lo studio riguarda le forme con cui, le associazioni datoriali, possono adattarsi a un sistema produttivo sempre meno omogeneo, fatto di filiere complesse, reti di servizi e imprese che, anche grazie a piattaforme digitali e intelligenza artificiale, gestiscono in modo sempre più diretto il rapporto con i lavoratori e con le istituzioni. Tra il 2005 e il 2015 la quota di imprese aderenti a un’associazione datoriale è scesa dal 64% al 44 percento. Le imprese che restano associate, però, sono mediamente più grandi, più produttive, più orientate all’export, all’innovazione e alla formazione: si tratta di una rappresentanza più selettiva. Allo stesso tempo, la contrattazione nazionale copre la quasi totalità dei rapporti di lavoro - il contratto applicato è individuabile in circa il 99% dei casi - con livelli tra i più alti d’Europa, pur in assenza di un’efficacia erga omnes stabilita per legge. Le regole prodotte dalle parti sociali raggiungono così una platea ben più ampia di quella che contribuisce a costruirle e a sostenerle. A fine 2024 risultavano depositati al Cnel 1.017 contratti collettivi nazionali, contro i 267 del 1995. Ma 722 di questi si applicano a meno di mille dipendenti, mentre il 97% dei lavoratori è coperto da contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il problema, dunque, non è il numero dei contratti, ma i casi in cui perimetri concorrenti insistono sulle stesse attività e la scelta del contratto è guidata dalla ricerca del costo più basso: è il terreno del dumping contrattuale.

Durante il Forum delle Relazioni industriali, Assolombarda e le organizzazioni sindacali CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Cisl Milano Metropoli e Uil Lombardia hanno firmato una nuova intesa. L’obiettivo è accompagnare le imprese e le persone che ci lavorano nell’adozione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali. L’accordo aggiorna quello del 4 ottobre 2019 e mette al centro il coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori nei processi di cambiamento. Prevede un confronto preventivo sulle trasformazioni organizzative e tecnologiche e una formazione condivisa sulle competenze digitali. Istituisce inoltre una Commissione territoriale paritetica che analizzerà gli impatti dell’AI e diffonderà le buone pratiche.