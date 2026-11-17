La firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali, siglata lo scorso 28 ottobre tra l’Aran e le rappresentanze sindacali, sblocca un pacchetto di risorse destinato a ridisegnare le buste paga di 403.617 dipendenti. Il provvedimento riguarda il personale impiegato in Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni a statuto ordinario e Camere di Commercio, introducendo adeguamenti salariali accompagnati da un profondo aggiornamento delle regole sui diritti dei lavoratori e sulla gestione tecnologica degli uffici.

Aumenti

L’operazione prevede uno stanziamento complessivo che, una volta entrato a pieno regime nel corso del 2027, raggiungerà i 989 milioni di euro annui. L’adeguamento corrisponde a una crescita media del 5,78% calcolata sul monte salari del 2023, ma la distribuzione effettiva varia in base all’amministrazione di appartenenza:

Personale dei Comuni: a questa fascia di lavoratori viene riconosciuto il beneficio economico maggiore, con un incremento medio a regime pari a 152 euro lordi mensili, erogati per tredici mensilità. L’aggiunta di risorse dedicate nella legge di bilancio punta a colmare il divario retributivo storico e a frenare il fenomeno delle dimissioni volontarie registrato negli ultimi anni;

Altri enti del comparto: per i dipendenti di Regioni, Province e altre amministrazioni locali, l’aumento medio a regime si attesta sui 141 euro lordi al mese, sempre su tredici mensilità.

Arretrati

Poiché l’intesa copre il triennio 2025-2027 ma la sottoscrizione definitiva è avvenuta nell’autunno del 2026, i lavoratori hanno maturato il diritto a ricevere le differenze retributive per i mesi già trascorsi. Secondo le stime tecniche legate all’accordo, la somma media degli arretrati accumulati fino al mese di ottobre 2026 ammonta a 1.136 euro lordi per dipendente.

Per trasformare questi numeri in accreditamenti concreti, il calendario operativo segna un passaggio fondamentale nella giornata di lunedì 16 novembre 2026. A partire da ieri ha avuto inizio la fase della lavorazione tecnica da parte del portale NoiPA dedicata esclusivamente al calcolo e all’elaborazione degli arretrati. Non si tratta quindi del giorno dell’accredito immediato sul conto corrente, ma del via libera informatico necessario per predisporre i pagamenti straordinari nel corso del mese di novembre.

La data effettiva in cui i soldi arriveranno in banca non è identica per tutta la platea. Mentre gli enti gestiti direttamente tramite la piattaforma NoiPA seguono la finestra avviata il 16 novembre, le amministrazioni locali con sistemi contabili autonomi devono aggiornare internamente i propri software gestionali per applicare le nuove tabelle. L’adeguamento strutturale dello stipendio mensile partirà invece dal cedolino di dicembre 2026.

Il dato di 1.136 euro resta un valore medio di comparto: la cifra reale accreditata a ciascun lavoratore dipenderà dall’area di inquadramento, dall’anzianità di servizio e dalla sottrazione degli eventuali anticipi contrattuali già percepiti in precedenza.

Il percorso di adeguamento salariale previsto dal contratto non si esaurisce con l’aggiornamento degli stipendi base a fine 2026, ma prevede un ulteriore passaggio economico fissato al 1° luglio 2027. A partire da quella data scatterà infatti l’incremento dell’indennità di comparto, ovvero la voce fissa e ricorrente che accompagna lo stipendio tabellare di tutto il personale delle Funzioni Locali. Questo secondo gradino consentirà di completare l’erogazione delle risorse stanziate per il triennio, portando finalmente a pieno regime gli aumenti medi complessivi di 152 euro lordi nei Comuni e di 141 euro negli altri enti territoriali.

Non solo aumenti

Oltre agli adeguamenti economici, il nuovo contratto aggiorna le regole quotidiane del lavoro negli uffici pubblici su tre fronti principali: