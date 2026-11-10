Il Sud corre più del Nord. La spinta di Zes e Pnrr

Il Mezzogiorno non è più il fanalino di coda del Paese. Lo certifica il Rapporto Svimez 2026, presentato alla Camera alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Sud è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord e il 7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, nonostante il rallentamento dell’economia, le regioni meridionali hanno fatto meglio del resto d’Italia: +0,7% contro +0,5%. Per il 2026 la Svimez prevede un ulteriore vantaggio, con una crescita dello 0,9% al Sud contro lo 0,8% del Centro-Nord.

A trainare la rincorsa sono stati soprattutto gli investimenti, aumentati del 24,4% contro il 17,1% del Centro-Nord. La crescita ha interessato tutti i comparti, dalle costruzioni (+33,2%) ai servizi (+8,1%), fino all’industria in senso stretto (+7,8%), che nel resto del Paese si è fermata allo 0,9%.

La Zes unica, la carta del governo

Tra gli strumenti che hanno contribuito a sostenere questa dinamica c’è la Zes unica, introdotta dal governo Meloni dal 2024 estendendo a tutto il Mezzogiorno il modello delle precedenti Zone economiche speciali. I numeri del Rapporto ne fotografano il rafforzamento: nel 2025 il credito d’imposta ha raccolto oltre 10mila comunicazioni, per 7,3 miliardi di investimenti e 3,6 miliardi di crediti richiesti, il 42,8% in più rispetto all’anno precedente.

È migliorata anche la qualità degli investimenti: il peso degli immobili è sceso dal 24,5% al 14,6%, mentre macchinari e impianti sono saliti al 60,8%. Sul fronte burocratico, i tempi medi per l’autorizzazione unica sono quasi dimezzati, passando da 98 a 54 giorni. A giugno 2026 i provvedimenti rilasciati erano 1.399, per 9,2 miliardi di investimenti.

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha sottolineato che il Rapporto «evidenzia il successo della ZES unica», con «4,2 miliardi di investimenti autorizzati nel 2025 grazie a procedure più semplici e alle agevolazioni per chi investe nel Mezzogiorno». Il sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra ha evidenziato che «i dati degli ultimi 4 anni segnalano una crescita importante del Mezzogiorno» e che il Pil «cresce più delle altre aree del Paese», anche grazie alla «Zes unica con il governo che ha programmato e stanziato, dal 2024 al 2028, 12 miliardi».

Il Pnrr spinge investimenti e occupazione

L’altro grande motore è il Pnrr, che secondo la Svimez quest’anno porta il Pil meridionale del 2,6% sopra il livello che avrebbe raggiunto senza il Piano, contro il 2% del Centro-Nord. L’effetto, secondo le stime, resterà anche dopo la conclusione della spesa: nel 2030 il vantaggio sarà ancora del 2,3%.

Tra il 2021 e il 2025 gli investimenti in opere pubbliche nel Mezzogiorno sono cresciuti dell’88,3%, mentre i tempi di progettazione e affidamento delle opere si sono ridotti del 55,1%, passando da 31 a 12,5 mesi. «La spinta che ha dato il Pnrr è nei fatti», ha commentato il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e la Coesione Tommaso Foti, ricordando che il governo punta a destinare al Mezzogiorno circa il 42% delle risorse territorializzabili.

Diverso il bilancio del Superbonus, il cui effetto sul Pil meridionale, secondo la Svimez, è passato da 1,8 punti nel 2023 a 0,5 nel 2025. Una spinta di breve periodo destinata a esaurirsi con la fine dei cantieri, a differenza degli investimenti pubblici che lasciano infrastrutture e capitale.

Più lavoro nel Mezzogiorno

La crescita si è tradotta anche in nuovi posti di lavoro. Nel secondo trimestre del 2026 il Mezzogiorno conta 643mila occupati in più rispetto al 2021, con un miglioramento dei principali indicatori del mercato del lavoro.

Foti ha collegato il dato alla dinamica nazionale: «1 milione e 300mila posti di lavoro in tutta Italia, la maggior parte dei quali a tempo indeterminato», ha detto, sottolineando che si tratta di un risultato che «non è un’invenzione del governo Meloni, ma la realtà dei fatti». Restano tuttavia alcuni nodi, a partire dai giovani, che rappresentano appena 70mila dei nuovi occupati meridionali, e dai salari: dal 2021 le retribuzioni orarie reali sono diminuite del 9,9%.

La sfida del dopo Pnrr

La partita si sposta ora sul dopo Pnrr. Nel 2027, con l’esaurirsi della spinta straordinaria del Piano e il peso del rincaro dell’energia, la Svimez stima una crescita dello 0,5% al Sud contro lo 0,6% del Centro-Nord. La sfida sarà dunque consolidare quanto ottenuto e impedire che il Mezzogiorno torni alle vecchie dinamiche.

La Svimez indica tra le priorità il consolidamento della semplificazione amministrativa sperimentata con il Pnrr e una Zes più selettiva, capace di concentrare gli incentivi sulle filiere strategiche. Un capitolo importante riguarda inoltre l’energia: nel Mezzogiorno si concentra l’87,5% delle richieste di connessione in fase avanzata per nuovi impianti rinnovabili, con un potenziale effetto di riduzione dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità.

Una prospettiva che il governo condivide. «Un Sud che cresce, bisogna consolidare e rafforzare queste dinamiche», ha detto Sbarra, indicando la necessità di «rafforzare gli investimenti, soprattutto nelle filiere ad alto valore aggiunto» e di «sostenere gli incentivi alle imprese e l’occupazione». Il punto, insomma, è trasformare la rincorsa degli ultimi quattro anni in una crescita strutturale.