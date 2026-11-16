Nel sussidio un autogol sul lavoro

Nel Cagliari di Gigi Riva, al centro della difesa giocava un bravo e arcigno stopper, Comunardo Nicolai, che viene ricordato soprattutto per la sua predisposizione nel confezionare sorprendenti autogol, pur avendo vinto uno scudetto, nel 1970, con la squadra isolana. Fare gol nella porta sbagliata è un problema. Un danno per la propria squadra. Ma a cui si può porre rimedio, specie se in attacco c’è un fuoriclasse come Riva.

In altri settori, il danno prodotto da un autogol è assai più complicato da rimediare. Pensiamo al clamoroso svarione per il Sistema Italia dovuto all’introduzione del Reddito di cittadinanza, il sussidio che ha aperto una voragine nei conti pubblici. E ancora ne stiamo pagando le conseguenze. Il punto è che gli artefici di quell’autogol, evidentemente per nulla consapevoli del danno causato, adesso lo stanno riproponendo per motivi elettorali. Addirittura viene definito il fiore all’occhiello del programma. Un fiore appassito in partenza! Come non ricordare che il Reddito di cittadinanza non fu altro che un affollatissimo parcheggio per persone che avrebbero potuto lavorare. Nella pratica un gigantesco meccanismo redistributivo. Pensato sulla pelle dei cittadini/contribuenti. E che, nella sostanza, non ha avuto benefici per chi si trovava in oggettive condizioni di difficoltà. Un ben poco edificante autogol per l’Italia del lavoro. I numeri di quella deriva sono imbarazzanti Tra aprile del 2019 e dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza è pesato sulle casse dello Stato per 34,5 miliardi. Numeri rabbrividenti. È disarmante che una certa politica spendacciona, fregandosene della tenuta dei conti pubblici, si ostini a perseverare nell’errore. Chi ha programmi sorretti dal disvalore del sussidio dimostra irragionevolezza e totale disaffezione verso le più elementari regole dell’economia. I sussidi sono l’esatto contrario delle riforme. La buona politica deve muoversi sul terreno delle riforme. La deriva dell’assistenzialismo appartiene ai maldestri politicanti dell’autogol. Volontario, però!

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