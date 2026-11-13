Stipendio, tolleranza zero per i pagamenti in contanti: scattano subito le sanzioni, il chiarimento del Ministero

Si stringono le maglie nei confronti di chi continua a pagare gli stipendi in contanti. Stando a quanto chiarito dal ministero del Lavoro con l’interpello 3 dello scorso 11 novembre, in casi del genere i datori di lavoro non avranno una seconda chance agevolata grazie all’istituto della diffida amministrativa, ma nei loro confronti scatterà immediatamente la sanzione prevista.

La nota del MLPS arriva in replica al quesito sollevato lo scorso marzo dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro su impulso della delegazione provinciale ragusana. Il dubbio dell’applicabilità anche agli stipendi versati in contanti riguardava l’articolo 6 del decreto legislativo n. 103/2024, una norma pensata per alleggerire il carico sanzionatorio sulle aziende: per le prime “violazioni sanabili” accertate in un quinquennio e sanzionate con multe fino a 5.000 euro, gli organi di vigilanza possono invitare il datore a regolarizzare la propria posizione entro 20 giorni, estinguendo così l’illecito. Poiché la multa per gli stipendi non tracciati rientra esattamente in questa fascia massima (si parla di sanzioni da 1.000 a 5.000 euro), i professionisti chiedevano se fosse possibile attivare questo salvagente.

Il dicastero ha risposto negativamente, spiegando che il meccanismo premiale si applica esclusivamente alle irregolarità “materialmente sanabili”, come ad esempio una mancata o ritardata comunicazione: l’illecito del pagamento in contanti non si può “cancellare” una volta realizzato, dato che diventa pienamente consumato e irreversibile quando le banconote passano dal titolare al dipendente, senza considerare l’insanabilità degli eventuali ammanchi per quanto concerne gli oneri contributivi o fiscali.

A nulla vale un pentimento tardivo durante o dopo l’accesso ispettivo: anche qualora l’azienda provvedesse a registrare retroattivamente gli importi sul Libro Unico del Lavoro (LUL) e a versare contributi previdenziali e ritenute fiscali mancanti, la violazione originaria resterebbe intatta. Il Ministero si allinea così alla posizione storica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che già nella nota n. 4538 del 2018 aveva escluso la diffida ordinaria proprio per l’impossibilità fisica di riparare al fatto compiuto. Quindi i famosi 20 giorni per mettersi in regola non sono una via percorribile in questi casi: cosa accade ai trasgressori?

Il quadro sanzionatorio previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) prevede una forbice che va da 1.000 a 5.000 euro, con la possibilità di estinguere la contestazione versando 1.666,67 euro in misura ridotta entro 60 giorni. Tuttavia, l’esborso reale per le aziende irregolari tende a lievitare rapidamente.

Le direttive dell’Ispettorato stabiliscono che la multa va moltiplicata per ogni singolo mese in cui si è ripetuta l’irregolarità, indipendentemente dal numero di dipendenti coinvolti: tre mensilità pagate fuori circuito bancario comportano già un conto da circa 5.000 euro. A rendere ancora più severo lo scenario è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6633/2026, escludendo l’applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” (ovvero lo sconto previsto per chi commette più violazioni della stessa norma). Secondo gli Ermellini, ogni singola dazione di denaro, inclusi gli acconti settimanali, rappresenta una condotta illecita autonoma: chi, ad esempio, liquida gli operai ogni venerdì in contanti rischia quindi quattro sanzioni distinte nello stesso mese.

Qual’è l’unico modo, quindi per non rischiare la stangata? Ovviamente quello di non versare gli stipendi in contanti. Secondo la già citata legge 205/2017, datori di lavoro e committenti devono pagare con strumenti tracciabili anticipi e retribuzioni, a prescindere dal fatto che si tratti di dipendenti subordinati (di ogni livello), collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e soci lavoratori di cooperative. Restano esentati soltanto i dipendenti della Pubblica Amministrazione e i lavoratori domestici come colf, badanti e babysitter, per i quali il contante resta legittimo.

Per evitare sanzioni, i datori di lavoro devono utilizzare esclusivamente: