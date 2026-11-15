Il maltempo non molla l’Italia. Flusso atlantico attivo: ecco dove avremo piogge e temporali

Tanta altra pioggia ancora. Gran parte del nostro Paese è alle prese, ormai da giorni, con una serie di impulsi perturbati che si susseguono da ovest verso est colpendo soprattutto le regioni centro-settentrionali. Il copione non cambierà neanche i prossimi giorni quando avremo nuove occasioni per piogge e temporali localmente intensi.

Una domenica perturbata

Cominciando con la giornata di oggi, domenica 15 novembre, gli esperti spiegano che la perturbazione in atto colpirà maggiormente le regioni centro-meridionali ma al Nord il tempo non sarà del tutto stabile. Sulle Alpi, infatti, avremo qualche debole nevicata al di sopra dei 1.500-1.800 metri mentre le piogge più intense colpiranno essenzialmente le regioni tirreniche dal Lazio alla Calabria. Fenomeni più sporadici su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna, tempo quasi del tutto asciutto in Sicilia.

Flusso atlantico protagonista

L’alta pressione, per il momento, latita e lascia campo libero al flusso perturbato atlantico di inserirsi facilmente sul bacino del Mediterraneo. Continuerà questo trend anche la prossima settimana: lunedì 16 novembre “il primo impulso perturbato interesserà prevalentemente le regioni centrali e meridionali, determinando precipitazioni diffuse soprattutto sui settori tirrenici, mentre al Nord e lungo il versante adriatico prevarranno condizioni asciutte e ampie schiarite”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Nella giornata successiva, martedì 17 novembre, arriverà una nuova perturbazione che colpirà stavolta maggiormente le regioni del Nord. Cadrà tanta pioggia soprattutto in Liguria e sul Triveneto con accumuli finali anche di 40-60 mm in 24 ore. La perturbazione si sposterà successivamente al Centro-Sud ma con piogge di minore entità e accumuli non superiori ai 20 mm in 24 ore.

In arrivo altra neve in montagna

La buona notizia per appassionati del settore e operatori turistici riguarda il carico di neve che giungerà soprattutto con la seconda perturbazione a partire da martedì. “L’ingresso di aria più fredda in quota favorirà nevicate su Alpi e Prealpi con apporti di circa 30-40 cm oltre i 1800-2000 metri, mentre sull’Appennino centrale il limite delle nevicate si collocherà intorno ai 1900-2100 metri”, affermano gli esperti.

Quando torna l’anticiclone

Se la giornata di mercoledì 18 novembre vedrà un contesto ancora variabile con nuovi spunti per piogge e acquazzoni soprattutto al Centro-Sud, tempo simile anche per giovedì e venerdì con la persistenza dei fenomeni essenzialmente dal Lazio alla Sicilia ma senza accumuli importanti. L’alta pressione, infine, dovrebbe riaffacciarsi nel prossimo week-end. “Tra sabato 21 e domenica 22 l’espansione di un promontorio anticiclonico dovrebbe favorire una progressiva stabilizzazione atmosferica e ampie schiarite su gran parte del territorio nazionale”.

Come si comporteranno le temperature

Durante tutta questa fase i valori termici si comporteranno di conseguenza all’ingresso delle perturbazioni: nelle fasi piovose temperature massime diurne in calo, stabili le minime. Sul finire della settimana, le temperature massime potranno guadagnare qualche grado grazie al maggior soleggiamento ma le minime scendere di alcuni gradi per la maggiore escursione termica dovuta ai cieli sereni e comprese fra 3 e 6°C soprattutto sulle pianure del Nord e sulle conche del Centro. Discorso diverso al Sud e sulla Sicilia con valori notturni compresi tra 12-15°C.