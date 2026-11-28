Serviranno i cappotti più pesanti. Se alcune zone d’Italia stanno già sperimentando un primo assaggio invernale con l’aria fredda giunta dal Nord Europa, il clou lo vivremo nell’ultimo fine settimana di novembre quando venti di Bora e Tramontana soffieranno forti facendo percepire al nostro organismo temperature ancora più basse.

Intense raffiche da Nord

Questa mattina molte località delle regioni settentrionali si sono svegliate con temperature vicine a 0°C e ulteriori cali sulle minime le avremo nelle prossime notti. Intanto, i venti si fanno via via più intensi. “A soffiare sarà soprattutto la Tramontana, che risulterà sostenuta sulla Liguria e su parte delle regioni centro-meridionali, mentre la Bora interesserà il Golfo di Trieste e le coste dell’alto Adriatico”, spiegano gli esperti di 3BMeteo. “Le raffiche potranno raggiungere intensità prossime ai 100 km/h sui crinali appenninici, dove l’esposizione alle correnti settentrionali favorirà i maggiori rinforzi”.

L’intensità sarà certamente minore, ma non da sottovalutare, anche su alcune zone costiere e pianeggianti. Per la giornata odierna, sabato 28 novembre, avremo raffiche fino a “30-40 km/h lungo tutto il litorale adriatico e fino a 40-50 km/h sui settori ionici e sulla Puglia”, aggiungono gli esperti de Ilmeteo.it.

Freddo notturno ma meteo in miglioramento

La graduale attenuazione del vento a partire dalla prossima notte e i cieli sereni per il definitivo allontanamento della depressione verso est favoriranno un’ulteriore diminuzione delle temperature minime che saranno in calo sulle pianure del Nord e comprese tra -2/+2°C (simili anche nelle vallate interne del Centro); tra 2-6°C nelle zone interne del Sud e 5-10°C sulle coste. Di giorno si salirà ma l’aria rimarrà molto frizzante al Nord con valori diurni tra 9-12°C, 8-11°C nelle aree interne centrali e 12-16°C lungo i litorali centro-meridionali e sulle Isole Maggiori.

Il ritorno dell’anticiclone

La prossima settimana si aprirà con un tempo in netto miglioramento almeno al Centro-Nord grazie all’insediamento di un campo di alta pressione. Alcuni disturbi al Sud e sulla Sicilia con piogge e acquazzoni occasionali soprattutto tra martedì e mercoledì. L’elemento saliente riguarda sempre le temperature che non andranno incontro a nessun aumento sostanziale, anzi, si manterranno su valori invernali soprattutto di notte e al primo mattino nelle zone appena menzionate. Dunque, dopo tante settimane con temperature spesso sopra le medie, adesso si cambia registro con valori in linea con quelli del periodo ma anche al di sotto.