Ferrari tinge di rosso New York e detta il suo stile

«Questa collezione nasce dalla scelta di far incontrare Ferrari e New York, due icone pop e al tempo stesso mainstream» dice Rocco Iannone, da 7 anni direttore creativo di Ferrari Style, il brand di moda e accessori modellato sul culto e sulla cultura del marchio di Maranello. Siamo nella Jack Shainman Gallery, una celebre galleria d’arte moderna al 46 di Lafayette Str, la via che segna il confine orientale di SoHo. Nello stesso quartiere, all’angolo tra Mercer e Prince Street, è appena stato inaugurato il primo flagship store newyorkese del marchio.Progettato dallo studio di architettura berlinese Gonzales Haase ASS in collaborazione con Iannone e con lo studio di design milanese FormaFantasma, il negozio è un piccolo capolavoro in vetro e acciaio modellato con le stesse sinuose curve di una Ferrari. «Abbiamo dovuto far fare tutto in Italia e poi trasportarlo qui per mare: in America non c’è nessuno in grado di lavorare il metallo così» ci spiegano serissimi pur sapendo che l’industria siderurgica statunitense è una delle più importanti del mondo e la U.S. Steele Corporation fondata da J.P. Morgan a Pittsburgh è seconda solo alla sudcoreana POSCO.Il risultato è però sensazionale: due piani di lusso, calma e voluttà nel cuore della città che non dorme mai. Dello stesso segno la sfilata che si svolge davanti a otto sensazionali arazzi di Rubelli (storica azienda veneziana di tessuti d’arredamento) con altrettante copertine del giornale della Ferrari. C’è un pubblico da grandi occasioni. Il più eccentrico è Herbert Werthein, un signore di una certa età tutto vestito di rosso che si è appena aggiudicato per 40 milioni di dollari la prima Ferrari Luce (telaio numero 0) a un’asta di Sotheby. Poi c’è Diane Von Furstemberg che riceve i saluti affettuosi di Jaki Elkann, figlio del suo grande amore Alain e di Margherita Agnelli.Il più simpatico è il rapper Swizz Beatz, marito di Alicia Keys e autore di una capsule limited edition in pelle e denim ricondizionati. La ricerca sui materiali è uno dei tanti atout vincenti della collezione per la prossima primavera estate con punte di eccellenza inarrivabili nel denim agugliato con la pelle tartarugata, nel cavallino laserato fino a riprodurre la macchia del leopardo e nei capi in maglia costruiti con sei diversi filati lavorati insieme fino ad avere un effetto tridimensionale che viene poi centrifugato. Tutto parla di New York a cominciare dal magico ensemble tra trucco e parrucco con evidenti e raffinate citazioni delle immagini lasciate da Robert Mapplethorpe e da Basquiat. Poi c’è tutta la mistica cromatica di Maranello dove esistono più di 40 tipi di rosso, il mitico giallo Modena, dei bianchi da perdere la testa e le più golose sfumature del cioccolato. Iannone titola la collezione «crafting identities» perché niente è tipico tanto di New York quanto di Ferrari come la costruzione dell’identità. Poi annuncia che il prossimo flagship store verrà aperto a Miami Design District e lì porteranno la mistica del cavallino anche attraverso una facciata monumentale che stanno costruendo con un architetto giapponese. Inevitabile chiedergli cosa pensa dei continui cambi di direzione creativa nei grandi marchi della moda.«Mi considero molto fortunato – risponde perché lavoro per un brand che ha un forte significato per tantissime persone nel mondo oltre ad avere una clientela fedele e appassionata. Oggi un marchio ha bisogno di una sua comunità che lo sostiene e porta avanti. Alienare questa comunità attraverso continui cambi di direzione artistica significa tradirla e non rispettare le persone che credono in te e nel tuo lavoro. Io ho la fortuna di lavorare in un’azienda che mi ha sempre rispettato, aiutandomi a costruire questo progetto».