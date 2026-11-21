È morta Raffaella Curiel, una delle protagoniste dell’alta moda italiana. La stilista si è spenta nella notte tra venerdì e sabato 21 novembre 2026, all’età di 83 anni, in un ospedale di Milano, la città nella quale aveva sempre vissuto. Era ricoverata per una polmonite. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati i figli Gaetano e Gigliola. Con lei se ne va una figura che ha attraversato decenni di storia della moda, portando avanti una tradizione sartoriale familiare e trasformandola in una maison conosciuta anche all’estero.

La nascita della maison Curiel

Nata il 9 gennaio 1943 a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, Raffaella Curiel, il cui vero nome era Raffaella Bettinelli, era cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo della moda. Sua madre Gigliola aveva aperto nel 1945 un atelier in piazza San Babila a Milano, con 127 artigiane, diventato un punto di riferimento per le signore dell’alta società cittadina. Raffaella aveva seguito le orme materne, completando la propria formazione anche attraverso un’esperienza a Parigi da Pierre Balmain. Dopo la scomparsa della madre e la successiva vendita del marchio di famiglia, aveva deciso di proseguire quel percorso, aprendo un piccolo negozio in corso Matteotti e costruendo progressivamente una propria identità creativa. Il suo stile si distingueva per eleganza discreta, raffinatezza e grande attenzione alle lavorazioni sartoriali. La sua idea di moda era legata soprattutto alla valorizzazione della personalità femminile. Una filosofia che aveva sintetizzato in una frase diventata rappresentativa del suo lavoro: “Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa”.

L’intellettuale della moda italiana

Non era soltanto una stilista. Raffaella Curiel aveva costruito un rapporto molto stretto tra moda, arte e cultura, tanto da essere soprannominata l’intellettuale della moda italiana. Le sue collezioni prendevano spesso ispirazione da artisti, scrittori e movimenti culturali, trasformando riferimenti artistici in abiti, ricami, colori e lavorazioni sartoriali. In un’intervista aveva raccontato proprio questa sua inclinazione: “Mi sono inventata gli omaggi agli artisti”. Aveva ricordato di aver dedicato una collezione al periodo iridescente di Balla e di essersi ispirata a Frida Kahlo quando ancora l’artista messicana non era diventata una figura di riferimento così popolare. Tra le sue creazioni più riconoscibili c’era il cosiddetto “lellino”, come lo definiva lei stessa, un abito nero semplice, insieme alle giacche couture impreziosite da ricami e plissé. Nell’intervista aveva indicato anche le sue tre regole di stile: “Sobrietà, mistero e femminilità”. Una visione della moda che aveva riassunto in un altro consiglio: “Bisogna usare la moda, non essere usati dalla moda”.

Le clienti celebri e il successo internazionale

Nel corso della sua carriera Curiel aveva vestito donne appartenenti al mondo della politica, dello spettacolo e dell’alta società internazionale. Tra le sue clienti più celebri c’erano Margaret Thatcher, per la quale realizzava tailleur, e la moglie dell’ex presidente egiziano Hosni Mubarak. “La signora Mubarak: la raggiungevo al Cairo con i campioni di stoffe. E poi cucivo tailleur per la Thatcher”, aveva raccontato. Un legame particolare l’aveva sempre unita al Teatro alla Scala. La stilista era una presenza abituale alla Prima del 7 dicembre e le sue creazioni accompagnavano numerose signore nelle serate inaugurali della stagione lirica milanese. La maison aveva progressivamente conquistato anche i mercati internazionali. Nel 1986 aveva debuttato con la linea di alta moda, mentre nel 1992 aveva aperto uno showroom a New York. Dal 1993 era stata affiancata dalla figlia Gigliola, che aveva contribuito allo sviluppo dell’attività familiare. Successivamente il marchio era arrivato anche in Giappone. Nel 2016 la famiglia Curiel aveva raggiunto un accordo con il gruppo cinese RedStone per lo sviluppo internazionale della maison, attraverso una nuova società nella quale erano confluiti il marchio e l’archivio storico. La direzione creativa era rimasta alla famiglia. Nel febbraio 2017 Raffaella e la figlia avevano inaugurato un nuovo atelier di alta moda in via Montenapoleone, lasciando la storica sede di corso Matteotti.

Il legame con Milano

Accanto al lavoro nella moda, Raffaella Curiel aveva coltivato un impegno concreto in campo sociale. Aveva sostenuto iniziative della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e della Croce Rossa, oltre ad aver fondato la Lega Lombarda contro la droga. Si era inoltre impegnata in progetti che coinvolgevano le detenute del carcere di San Vittore, offrendo loro la possibilità di partecipare alla propria attività sartoriale. Nel dicembre 2023, parlando del suo rapporto con la solidarietà, aveva spiegato: “Ho fondato la Lega Lombarda per la lotta contro la droga e coinvolto nel mio lavoro le detenute di San Vittore. Troppo facile staccare un assegno”. Fino agli ultimi anni aveva continuato a difendere il valore dell’artigianato e della cultura nella moda. Nella stessa intervista aveva indicato il suo sogno per il futuro: “Valorizzare l’alto artigianato. Non abbiamo più botteghe e le scuole di moda sfornano stilisti di poca cultura”. La sua eredità professionale resta legata a un’idea di eleganza che non seguiva semplicemente le tendenze, ma cercava di raccontare la personalità di chi indossava un abito. Una visione che aveva attraversato generazioni e che aveva contribuito a fare della maison Curiel uno dei nomi storici della sartoria italiana.