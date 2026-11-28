Woolrich ha inaugurato a Milano il suo nuovo store di via Ragazzi del ’99, uno spazio curato nei minimi dettagli, dove l’heritage americano e il DNA outdoor del brand incontrano un linguaggio contemporaneo. L’apertura di Milano rappresenta una nuova tappa nel percorso di evoluzione di Woolrich, oggi parte del gruppo BasicNet. Un percorso che riparte da quasi due secoli di heritage americano e dal profondo legame con il mondo outdoor, reinterpretando i codici storici del brand in chiave contemporanea. Una visione che prende forma attraverso The Great Outdoors, espressione dell’identità Woolrich e filo conduttore del suo nuovo corso creativo, dal prodotto alla comunicazione, fino all’esperienza retail. Il nuovo store milanese ne diventa una concreta espressione.

Il concept e il progetto architettonico sono a firma dello studio Ciguë. L’ambiente si ispira al telaio per la lana e usa legno massello di larice americano. Il risultato è uno spazio senza tempo, dall’aria classica e vissuta. Il legno, le tonalità calde e gli arredi essenziali dialogano e richiamano i tessuti, le coperte e gli archivi di Woolrich.

Lo store si sviluppa su 225 metri quadrati, di cui 118 di area vendita, su tre aree, ciascuna pensata per raccontare un aspetto dell’universo Woolrich. The Assembly Table, caratterizzata da un grande tavolo in legno, valorizza la selezione di capi e accessori attraverso proposte di look completi. The Tailor’s Room, ispirata alla cura del prodotto e alla tradizione sartoriale, ospita le collezioni outerwear, bambino e Woolen Mills, insieme a una selezione di capi iconici del brand. Infine, The Dressing Lounge offre un ambiente più intimo e accogliente, dedicato alla prova dei capi e arricchito da coperte e accessori che richiamano l’heritage Woolrich.