È morto Paolo Bulgari. L’imprenditore si è spento all’età di 89 anni. A darne notizia è stata la famiglia che ha voluto ricordare la sua figura umana e professionale. “La straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi”, si legge nella nota dei familiari.

Discendente della famiglia fondatrice della storica maison di gioielleria, era nato a Roma nel 1937 ed era stato per decenni una delle figure di riferimento del marchio, contribuendo alla sua affermazione nel panorama internazionale del lusso. La sua storia personale e professionale si intreccia con quella di un’impresa familiare diventata un simbolo del Made in Italy, capace di trasformare una tradizione artigianale in un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Chi era Paolo Bulgari

Figlio di Giorgio Bulgari e nipote di Sotirio Bulgari, l’orafo greco che aveva dato origine alla dinastia. Il nonno aveva lasciato la Grecia nella seconda metà dell’Ottocento per trasferirsi in Italia. Dopo una prima attività a Napoli, si era stabilito a Roma, dove aveva aperto una bottega in via Sistina. A raccontare le origini della famiglia era stato lui stesso in un testo pubblicato sul sito della fondazione a lui intitolata: “All’origine del mio cognome c’è una storia di migrazione”. Ricordando il nonno, lo descriveva come “un abile argentiere, una persona molto caparbia, con il fiuto per gli affari”. Da quella piccola attività artigianale sarebbe nata una delle più importanti realtà della gioielleria internazionale.

La carriera nell’azienda di famiglia e la crescita di Bulgari

Il suo ingresso nell’impresa di famiglia risaliva al 1960, quando aveva cominciato a collaborare con il padre. Nel corso degli anni aveva ricoperto diversi ruoli, occupandosi delle materie prime, del lavoro al banco e soprattutto del disegno, una delle sue grandi passioni. Nel 1984 era diventato presidente del consiglio di amministrazione del gruppo. Durante gli anni alla guida dell’azienda, Bulgari aveva consolidato la propria presenza internazionale, sviluppando una rete commerciale sempre più ampia e rafforzando la propria identità nel settore dell’alta gioielleria. Nel 1996 era stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. Nella motivazione ufficiale venivano ricordate la sua conoscenza delle pietre preziose e la sensibilità estetica, considerate alla base dello stile Bulgari. Paolo Bulgari aveva continuato a occuparsi della direzione creativa per molti anni, fino al 2011, quando la famiglia aveva ceduto il gruppo al colosso francese LVMH.

L’impegno sociale e la fondazione

Dopo la vendita dell’azienda, Paolo Bulgari aveva continuato a dedicarsi a progetti di carattere sociale. Nel 2019, insieme alla moglie, aveva dato vita alla Fondazione Paolo Bulgari, con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze e sostenere bambini e giovani, soprattutto nelle periferie della Capitale. La fondazione aveva concentrato il proprio lavoro in particolare nel quadrante est di Roma, promuovendo iniziative contro la povertà educativa e a sostegno delle scuole nei quartieri più fragili. Nel raccontare la propria esperienza, Bulgari aveva spiegato: “Ho cominciato a lavorare giovanissimo con mio padre e nella vita ho ricoperto ogni sorta di incarico all’interno dell’azienda di famiglia”. E ancora, parlando della scelta di dedicarsi al sociale: “Nel 2019, insieme a mia moglie, ho deciso di creare una Fondazione per occuparmi in maniera più strutturata e concreta dei problemi che più mi preoccupano, la crescita delle diseguaglianze e la questione giovanile”. Un impegno che aveva accompagnato la parte più recente della sua vita, dopo una lunga carriera nel mondo dell’imprenditoria e della gioielleria. I funerali si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, alle ore 11, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.