Ferrari alle prese col “golpe” fallito di Hamilton

Quale sia l’obiettivo di Lewis Hamilton non è chiaro. Sta di fatto che il suo atteggiamento non aiuta la Ferrari, alla costante ricerca di tranquillità e stabilità. A Maranello avrebbero volentieri fatto a meno del suo ultimo tentativo di golpe, con la raffica di dichiarazioni contro Leclerc che hanno dato l’impressione di mirare a un obiettivo ben più impegnativo. Lewis non vuole fare l’ingegnere, non vuole progettare la macchina, vuole semplicemente avere una squadra che lavori con lui e per lui. Chi lo conosce bene sa che Lewis ha bisogno di sentirsi assecondato e coccolato per rendere al meglio. E lui ha capito che in Ferrari nessuno vuole prendersi la responsabilità di chiedere a Charles Leclerc di fargli da secondo, anche se in qualche occasione (come al via della gara in Messico) sarebbe stato necessario. Da parte sua, Lewis continua a manifestare una sfiducia verso il muretto ferrarista che alla lunga sta diventando controproducente. Le sue scelte contrarie alle indicazioni dei box, prima a Singapore e poi in Brasile, sono costate punti e piazzamenti.

Non è bello che, dopo quasi due campionati, Lewis non abbia ancora fiducia nel suo box. Ci sta che voglia cercare di pescare un jolly in certe condizioni, ma rifiutarsi due volte di entrare ai box è grave. Denota una chiara mancanza di fiducia che poco ha a che fare con il suo feeling con Carlo Santi, l’ingegnere di pista con il quale quest’anno va peraltro d’accordo. Sembra che Lewis stia esprimendo un voto di sfiducia nei confronti della gestione complessiva della Ferrari, sembra che ce l’abbia con Fred Vasseur e voglia mandare dei messaggi al presidente.

Certo, non si sta comportando da uomo-squadra. Uno Schumacher certe cose non le avrebbe fatte e certe accuse le avrebbe mosse in privato, non attraverso i social e le interviste. Lo stesso avrebbe fatto Vettel, per citare un altro campione passato da Maranello che qualche problema con Leclerc lo ha avuto. Hamilton, invece, ha deciso di rendere pubblico il suo tentativo di golpe. Forse perché ha capito che non gli bastava inondare di dossier la dirigenza. Sta di fatto che la Ferrari non aveva bisogno di aprire questo fronte. Ci sono una macchina e un motore 2027 da mettere a punto, una squadra da migliorare nell’esecuzione delle operazioni in pista e nelle strategie. Il rischio è di perdere di vista il vero problema.