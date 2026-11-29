Kimi Antonelli non potrà vincere dodici gare nella stessa stagione, un omaggio alla memoria di Ayrton Senna ma in Qatar si aggiudica la vittoria numero dieci. La penultima gara della stagione di Formula 1 rispetta le previsioni della vigilia, con le Mercedes a contendersi la prima posizione e le altre vetture attardate. Ad agevolare il bolognese un detrito che si infila sotto la vettura di George Russell, che chiude secondo ma dietro di ben 31 secondi.

Il quarto posto dietro a Piastri basta a Verstappen per mettere al sicuro la seconda posizione nella classifica piloti. Ennesima giornata da dimenticare per la Ferrari: dopo un quasi contatto nei primi giri, Leclerc e Hamilton non rientrano subito appena si attiva la safety car, perdendo parecchie posizioni. Unica consolazione è il fatto che il sesto e settimo posto garantiscono alla Ferrari l’aritmetica della seconda posizione nel mondiale costruttori.

Scintille Mercedes, errore Ferrari

Ad animare la penultima gara della stagione della Formula 1 è la questione delle gomme, con il limite tassativo di 27 giri imposto dalla Pirelli sul tracciato di Lusail. Molti piloti si sono detti scettici su una strategia a due soste, visto il consumo eccessivo delle coperture riscontrato finora. Al pronti via, Russell resiste all’attacco di Antonelli mentre partenza da dimenticare per Lindblad: una delle sorprese delle qualifiche si tocca con Lawson e finisce largo, perdendo parecchie posizioni. Altrettanto negativo l’avvio di Norris, che perde qualche posizione ma tiene dietro Leclerc. Le Mercedes, come previsto, salutano la compagnia ed Antonelli prova a scavalcare il compagno di squadra, venendo spinto quasi fuori pista.

Toto Wolff è una furia e, tramite il team radio, invita Antonelli e Russell a piantarla di litigare. Hadjar ha danneggiato l’ala anteriore alla partenza ed è invitato dal muretto a far passare Verstappen. Al giro 11, una breve virtual safety car è sufficiente perché molti tornino ai box per la prima sosta: Leclerc ed Hamilton non rientrano, ritrovandosi primi e secondi. Visto che entrambe le Mercedes tornano ai box nello stesso momento, davvero sfortunato Antonelli che, dopo aver atteso il pit-stop di Russell, non può tornare subito in pista per far passare altre monoposto. Incidente singolare sulla vettura di Hamilton quando viene disattivata la safety car: Leclerc lo passa facilmente perché il volante elettronico non gli aveva segnalato che la gara era ripresa.

Russell sfortunato, Kimi ringrazia

Leclerc rientra ai box al giro 16 ed è una sosta da incubo: il monegasco rimane fermo per ben 12 secondi, rientrando in pista in tredicesima posizione. Molto più rapida la sosta di Hamilton; solo 2,3 secondi, abbastanza da far rientrare l’inglese in settima posizione. Mentre Toto Wolff invita Antonelli a risparmiare le gomme, Hamilton supera di slancio Colapinto, che non si è ancora fermato. Se Norris ha nel mirino la quarta posizione di Verstappen, Kimi si sta avvicinando rapidamente al compagno di squadra, in evidente imbarazzo. Antonelli è a mezzo secondo da Russell, che avrebbe un detrito sotto la sua monoposto. L’inglese della Mercedes rientra al giro 35, rimane fermo per ben dieci secondi ma i meccanici non riescono a togliere tutto il polistirolo. Antonelli rientra poco dopo e torna in pista in seconda posizione dietro a Norris, che, però, deve ancora effettuare la sua ultima sosta.

Hamilton si ferma al giro 38, rientrando davanti al compagno di squadra Leclerc; poi tocca a Norris, che all’uscita dalla pit lane si trova tra Verstappen e Hamilton in quinta posizione. Anche se Russell ha chiesto al box che Kimi gli restituisca la prima posizione, il vantaggio dell’azzurro sul compagno di squadra, undici secondi, rende l’operazione quanto mai improbabile. Anche in caso di vittoria di Russell, il secondo posto nella classifica piloti sarebbe matematicamente di Verstappen. Mentre Kimi allunga giro dopo giro, chiede al muretto se debba davvero farlo passare prima della bandiera a scacchi. Nonostante abbia le gomme più vecchie, Leclerc è il più veloce e punta la sesta posizione di Hamilton. Antonelli non alza il piede negli ultimi giri, portando il vantaggio su Russell oltre i 25 secondi, un’eternità nella Formula 1. Il muretto Ferrari invita Leclerc a mantenere le posizioni, nonostante la vettura di Hamilton abbia evidenti problemi di tenuta.