Una moto colorata d’oro per celebrare la carriera unica di Marc Marquez, il campione che ha segnato a fuoco gli ultimi anni della MotoGp. Il dieci volte campione del mondo saluta il suo pubblico di fronte al tutto esaurito di Valencia con l’ennesima gara in rimonta, tanti sorpassi ed un pizzico di delusione per non esser riuscito a vincere ancora. Alla fine, infatti, l’Aprilia di Raul Fernandez ne aveva decisamente di più.

Il ducatista ha provato fino alla fine a riagganciare il connazionale ma si è dovuto accontentare del secondo posto, con Pedro Acosta a completare un podio tutto spagnolo. A stemperare la delusione dei tifosi azzurri, il primo titolo costruttori della storia dell’Aprilia ed il titolo di vice-campione del mondo per Marco Bezzecchi, che l’ha spuntata su Jorge Martin. L’era Marquez finisce qui: la MotoGp non sarà più la stessa.

Marc ci prova, Fernandez vola

L’ultima gara della carriera del campione spagnolo di fronte al suo pubblico non poteva essere un’occasione come le altre. Tanti gli abbracci in griglia per Marc Marquez: per celebrare l’occasione, il campione del mondo in carica guiderà una Ducati con una livrea speciale, color oro. A Borgo Panigale, però, si guarda alla classifica costruttori: l’Aprilia ha sedici punti di vantaggio sulla Ducati e, quindi, sarà campione del mondo se porterà una moto almeno al settimo posto. Appena si spengono i semafori, scatto fulmineo di Marquez, che riesce a staccare prima delle due Aprilia di Bezzecchi e Raul Fernandez, salutato dall’urlo del pubblico di Valencia. Il pilota della Trackhouse non demorde e, dopo aver aperto un po’ di luce sul romagnolo, si incolla agli scarichi del ducatista.

Già dal secondo giro si scatena una battaglia a colpi di sorpassi e controsorpassi ma Fernandez la spunta, accumulando un secondo di vantaggio su Marquez in un paio di giri. Lo spagnolo deve presto guardarsi dalla rimonta di Bezzecchi, che cerca più volte di portargli via la seconda posizione. Alle loro spalle Acosta non è molto lontano mentre Fernandez guadagna circa un decimo a giro sugli inseguitori: a sedici giri dalla bandiera a scacchi il vantaggio su Marquez è di circa tre secondi mentre Bezzecchi fatica a tenere il ritmo del ducatista. La situazione rimane stabile con Fernandez che gestisce il vantaggio mentre Pedro Acosta fatica ad entrare nella lotta per il podio.

Un finale da applausi

Gli ultimi dieci giri della carriera di Marc Marquez vivono del duello a distanza con Fernandez: il pilota Aprilia gestisce bene le gomme e il vantaggio nei confronti del dieci volte campione del mondo, che fatica a cambiare passo. Ad intrattenere il pubblico di Valencia è la bagarre per il dodicesimo posto che vede impegnato un quintetto di piloti composto da Moreira, Quartararo, Marini, Binder e Zarco. Marco Bezzecchi perde progressivamente terreno, dovendo guardarsi le spalle dalla rimonta di Pedro Acosta, sempre più vicino. A sei giri dalla fine, Fernandez sembra entrato in modalità risparmio energetico e perde circa un decimo a giro nei confronti di Marc Marquez. Due giri dopo, la distanza tra l’Aprilia e la Ducati è di solo un secondo e mezzo mentre la battaglia per il terzo gradino del podio si risolve a favore della Ktm di Acosta.

Gli ultimi giri vedono Fernandez perdere terreno velocemente, con Marquez ed Acosta che si avvicinano sempre di più al pilota dell’Aprilia. Appena Marquez scende sotto il secondo di distacco, Fernandez aumenta il ritmo quanto basta per evitare problemi nel finale di gara. Se Acosta e Bezzecchi sembrano ormai fuori dai giochi, Marquez ha aspettato troppo per lanciare l’inseguimento a Fernandez, che ha gestito alla grande le gomme. Alla fine vince il pilota della Trackhouse con Marc Marquez che chiude la sua carriera con un secondo posto su un podio tutto spagnolo. I tifosi italiani possono consolarsi con il titolo di vice-campione del mondo di Marco Bezzecchi ed il titolo costruttori vinto dall’Aprilia. L’era Marquez finisce qui: applausi più che meritati per un centauro che ha fatto la storia del motociclismo.